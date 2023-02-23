Улицу у посольства России в Лондоне покрасили в цвета украинского флага

Активисты британской организации Led By Donkeys 23 февраля покрасили улицу перед консульским отделом посольства России в Лондоне в цвета украинского флага.

По словам инициаторов акции, так они выразили солидарность с Украиной в годовщину российского вооружённого вторжения. Во время нанесения краски участники остановили движение транспорта и предупредили водителей и велосипедистов том, что они должны ехать медленнее.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала акцию бездарной психоделикой. "Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи", – написала она в телеграме.

Группа Led By Donkeys создана в 2018 году. Она объединяет противников Брекзита и критиков Консервативной партии Великобритании.

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