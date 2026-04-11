В Госдепартаменте осудили репрессии в отношении журналистов в РФ

Соединённые Штаты осудили последние действия властей России в отношении независимых СМИ после сообщений об обыске в редакции "Новой газеты" в Москве и аресте журналиста "Новой" Олега Ролдугина и бывшего внештатного корреспондента Радио Свобода в Чите Александра Андреева, а также о признании "Мемориала" экстремистской организацией.

"Мы видели недавние сообщения о задержании ещё двух журналистов в России. Соединённые Штаты осуждают любые попытки запугивать, преследовать и наказывать журналистов и независимые голоса за осуществление фундаментальных прав на свободу слова и свободу прессы", - заявил представитель Госдепартамента США в ответ на запрос Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

"Соединённые Штаты считают свободу выражения мнений основополагающим компонентом функционирующей демократии - эта идея отражена также в самой Конституции России", - добавил представитель Госдепартамента.

9 апреля российские в редакции "Новой газеты" прошёл обыск, журналист Олег Ролдугин был задержан. На следующий день суд отправил его в СИЗО по обвинению в незаконном использовании информации, содержащей персональные данные. Журналист заявил о своей невиновности. Сообщается, что дело связано с его журналистской деятельностью, в частности расследованиями.

Комитет по защите журналистов (CPJ) ранее потребовала немедленного освобождения Ролдугина и назвала дело частью более широкой кампании давления на издание.

Ранее стало известно о том, что сотрудники ФСБ задержали в Чите журналиста, ранее сотрудничавшего с рядом независимых изданий, в том числе Радио Свобода. Его обвиняют в государственной измене. Официально его имя не называется, журналисты выяснили, что речь идёт об Александре Андрееве, который сотрудничал с РСЕ/РС более десяти лет назад.