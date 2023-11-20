В Госдуме подготовили проект о запрете усыновления детей иностранцами

В Государственной Думе подготовили законопроект о запрете на усыновление российских детей гражданам стран, в которых разрешена процедура перемены гендерного маркера - "смены пола". Об этом в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. В самой России до недавнего времени смена пола была разрешена, однако в нынешнем году был принял закон о запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.
Пискарёв заявил, что российские дети, по его мнению, должны жить в "нормальной семье", где есть "биологические папа и мама". По мнению депутата, запрет на усыновление - "оправданная мера", поскольку "усыновлённому ребёнку нельзя гарантировать, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол".
В июле с подобной инициативой выступила патриаршая комиссия по семье, защите материнства и детства. В РПЦ тогда заявили, что смена пола - это "калечащее вмешательство в природу человека", поэтому власти России "обязаны руководствоваться интересами детей, особенно самых социально уязвимых - сирот".
При этом смена пола хирургическим путём разрешена в более чем 60 странах мира, в том числе - в Иране, Египте, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таиланде, Китае и Турции,отмечает Север.Реалии. Во многих странах, главным образом на Западе, смена гендерного маркера возможна и без операции.
- В 2013 году вступил в силу так называемый закон Димы Яковлева, запретивший усыновлять детей из России всем гражданам США. Он получил свое неофициальное название в честь погибшего в США приемного ребёнка из России и стал ответом на принятый в Соединённых Штатах закон Магнитского, никак не связанный с темой усыновления детей. Позже закон расширили поправками, не относящимися к усыновлению. Были введены ограничения в отношении так называемых нежелательных организаций и запрет на деятельность в России финансируемых из США политических НКО.
- В августе 2022 в Госдуму внесли закон о запрете на усыновление российских детей семьям из "недружественных стран" - в их число входят более 50 стран, поддержавших санкции в отношении России в связи с войной в Украине. Инициативу не поддержал президентский совет.
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