В Госдуме подготовили проект о запрете усыновления детей иностранцами

В Государственной Думе подготовили законопроект о запрете на усыновление российских детей гражданам стран, в которых разрешена процедура перемены гендерного маркера - "смены пола". Об этом в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. В самой России до недавнего времени смена пола была разрешена, однако в нынешнем году был принял закон о запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.

Пискарёв заявил, что российские дети, по его мнению, должны жить в "нормальной семье", где есть "биологические папа и мама". По мнению депутата, запрет на усыновление - "оправданная мера", поскольку "усыновлённому ребёнку нельзя гарантировать, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол".



В июле с подобной инициативой выступила патриаршая комиссия по семье, защите материнства и детства. В РПЦ тогда заявили, что смена пола - это "калечащее вмешательство в природу человека", поэтому власти России "обязаны руководствоваться интересами детей, особенно самых социально уязвимых - сирот".

При этом смена пола хирургическим путём разрешена в более чем 60 странах мира, в том числе - в Иране, Египте, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таиланде, Китае и Турции,отмечает Север.Реалии. Во многих странах, главным образом на Западе, смена гендерного маркера возможна и без операции.