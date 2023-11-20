"Поле ненависти". Блогеры о запрете "Общественного движения ЛГБТ"

В минувшую пятницу стало известно, что Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском, требующим признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским и запретить его деятельность на территории России.

Борис Вишневский

Минюст подал иск в Верховный суд о признании экстремистским и запрете несуществующего "международного общественного движения ЛГБТ".

Конечно, это усиление дискриминации, недопустимой в нормальном обществе.

Напоминаю, что это делает государство, не признающее террористами убийц, бандитов и насильников из ХАМАСа.

Константин Калачев

Однополые браки на Кубе разрешены с 27 сентября 2022 года, после того как большинство избирателей одобрили легализацию однополых браков на референдуме.

В поддержку изменений в семейный кодекс проголосовало две трети избирателей.

Коммунистическая Куба с немолодыми уже руководителями пошла на этот шаг.

А у нас минюст требует признать экстремистским и запретить движение ЛГБТ в России.

Министерство юстиции направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России, говорится на сайте ведомства.

Что заставляет так циклиться на теме наших руководителей, и почему так толерантны кубинские?

Юрий Тимофеев

После 30 ноября для получения убежища в любой цивилизованной стране будет достаточно заявить о своей принадлежности к ЛГБТ. А если фоточку с прайда приложить, то 100%.

Александр Кынев

Что же это за сверхдержава такая, если каждые несколько лет обязательно перед выборами выясняется, что всё её проблемы от того, что существуют геи.

Известные "патриоты" по большей части проигнорировали эту новость, кроме тех, кому реагировать положено по работе.

Борис Якеменко

Начался очень серьезный процесс.



В Минюст подан иск о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации.



Стоит напомнить, что данное движение - важнейший инструмент уничтожения в России традиционной семьи, пропаганды ЛГБТ и неполноценности человека по принципу его сексуальной ориентации. Движение поощряет издание соответствующей литературы (под видом научной и художественной), требует признать педофилию и зоофилию естественными потребностями человека и оказывает жесткое давление на традиционные религии и традиционное общество с целью признания однополых браков.

Екатерина Мизулина

Только что Минюст России сообщил, что 30 ноября Верховный суд рассмотрит иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности на территории нашей страны. Это значит, что будет поставлен серьезный заслон ценностям, которые разрушают Россию, уничтожая нашу идентичность. Хочу поблагодарить за мужество и профессионализм сотрудников правоохранительных органов, специалистов Минюста и экспертов Лиги безопасного Интернета, принимавших участие в подготовке этого исторического события. Работаем💪

Пока в тот же день Путин не рассказал, что сексуальные меньшинства, трансгендеры и разные другие трансформаторы (в зале вежливо посмеялись) — всё же тоже часть жизни.

Тут "патриоты" забеспокоились.

Пётр Лундстрем

Кто-нибудь уже читал аналитику, почему Президент, который никогда не говорит просто так сказал фразу про трансгендеров, которые «тоже могут выигрывать конкурсы, потому что они часть жизни»? Пробежался по основным не анонимным – молчат. Интересно же.



Напоминаю, что Минюст в это же время выступил с инициативой закрытия «движения ЛГБТ», что тоже не бывает «просто так» и не может быть «совпадением».



Дзюдо?



Мало данных.

Захар Прилепин

Уважаемый Владимир Владимирович! [...]

В нашей культуре ещё слишком мало здравого, традиционалистского, в самом широком смысле – нормального.

Слишком серьезная часть того, что именуется «культурными площадками», – по-прежнему спокойно работает не с традицией, а как раз с этой, Вами поднятой, хорошо понятной, важной для них темой.

Слишком заметная часть эстрады, медиа, театра, кино, иных форм современного искусства и так испытывает непропорционально серьёзное влияние этих групп.

Скажем, многодетные родители и рядом такого влияния на все перечисленные мной сферы не имеют.

Образно говоря, это не мы даем им слово в нашей культуре. Сплошь и рядом это они дают (или, порой, нет) нам слово.

И теперь, ссылаясь на Вашу позицию, они получают возможность давать еще реже слово тем, кто слишком настаивает на пропаганде традиционных ценностей, на пропаганде того, что они втайне именуют «квасным патриотизмом», «имперским милитаризмом», «религиозным мракобесием».

Простейший пример. В одной только Москве известен целый ряд театров, возглавляемых людьми, исповедующими те взгляды, о которых Вы упомянули. (Да будет их жизнь безмятежна, а работа – продуктивна!)

Но в той же Москве нет ни одного театра, что спокойно, последовательно, убежденно работает с темами русского военного патриотизма, религиозного подвижничества, делает постановки, посвященные СВО, подвигам наших врачей, наших солдат, сержантов, офицеров…

Игорь Караулов

Из важного Путин сказал сегодня две вещи:

(1) ЛГБТ - часть нашего общества, и об их проблемах тоже должно говорить искусство.

(2) Актёры, выступающие против СВО, имеют на это полное право, главное, чтобы деньги ВСУ не переводили.

Это, конечно, будет иметь последствия. Серьёзные уступки либералам, и культурные начальники это подхватят с радостью.

Кажущееся противоречие между словами Путина и иском Минюста объясняет Игорь Кочетков

Не надо (надеюсь) объяснять, что никакого “Международного общественного движения ЛГБТ”, как организационной структуры и субъекта права, которого можно было бы привлечь к суду в качестве ответчика, запретить, присвоить ему какой-либо статус, не существует. Минюст его придумал. Точно также, как раньше он придумал “Движение колумбайн”



Российское государство продолжает создавать воображаемых врагов в рамках своей идеологии “русского мира” и “традиционных ценностей”. Эта идеология становится тоталитарной, то есть не только ее критика, но и отказ ее публично поддерживать становится преступлением



Это всё теория. Какие практические последствия будет иметь вероятное решение Верховного суда?



1) Легальная деятельность ЛГБТ-организаций и инициатив на территории России будет невозможна. Тут не должно быть иллюзий. Закрываться, уходить в подполье, работать из-за рубежа - других вариантов нет. К тому шло с 2021 г. и вот пришло



Супер важно: решение еще не принято, его имплементация (когда и если примут) потребует времени и ресурсов, поэтому и у нас есть время для трезвого планирования стратегии и реорганизации



2) Решение Верховного суда (когда и если, опять же) не будет означать криминализации и запрета гомосексуальных отношений. К вашей частной жизни оно не будет иметь прямого отношения.

Речь идет об идеях и организованной деятельности, которые противоречат официальной идеологии и не контролируются государством, а не об индивидуальном поведении. Этим происходящее в наши дни отличается от того, что было при советской власти



По той же причине, кстати, все комментарии про “проблемы мочеполовой системы” предельно неадекватны ситуации.

"Либералы", которым по мнению Игоря Караулова, сделали "серьёзные уступки", интересуются, что же это за странное явление — "общественное движение ЛГБТ"?

Владимир Гуриев

минюст рф сообщил, что 30 ноября верховный суд рассмотрит иск о признании общественного движения лгбт экстремистским.

в результате у меня особых сомнений нет, но я не очень понимаю, что это значит практически, ведь такого общественного движения просто не существует, такой сущности просто ни в каком виде нет.

Андрей Никулин

Если, как мы только что узнали, существует «международное общественное движение ЛГБТ», которое у нас ходят признать экстремистским и запретить, то у него должны быть и структура, и иерархия, и некие прописанные идеологические и уставные документы.

Кто ответит на эти прекрасные вопросы?

Кто будет рисовать на листах иерархическую вертикаль - от Главгея и ниже, к руководителям региональных ячеек?

Где те священные гейские скрижали, на которых неофиты, желающие вступить в организацию должны присягать?

Какие тайные и мрачные обряды они проводят?

Как в движении проводятся выборы и решаются самые насущные вопросы - скажем модный цвет волос в этом сезоне?

Есть ли у движения боевая организация и из кого она состоит?

Каковы в движении взаимоотношения между фракциями геев, лесбиянок и трансвеститов и кто в данный момент контролирует в нем руководящие органы?

И самый главный вопрос - где и как они вербуют новых членов (понимаю все возможные аллюзии))?🙈

Какое огромное и богатое пространство открывается и сколько народу озолотится в "разработке" неожиданно найденных экстремистов))

Алексей Федяров

Минюст России подал в Верховный суд административный иск о признании экстремистским «Международного общественного движения ЛГБТ» и о запрете его деятельности в стране. Судебное заседание состоится 30 ноября.

Я не могу смеяться на исками Минюста, я юрист, я должен анализировать.

Ну хорошо, анализирую я, подали иск. Значит, движение существует. Не явление и не часть общества, как высказался В. Путин, а именно движение. Есть какой-то центр, иерархия, структура, организаторы, руководители подразделений на каждую букву: Л, Г, Б, Т.

Например, есть директор подразделения Б. Кто он, этот директор подразделения Б «Международного общественного движения ЛГБТ»? Дорогой Минюст, хочу подробностей. Сколько ему или ей лет, интересны место рождения, школа и вообще жизненный путь, какие были трудности на пути и как пришёл к нему/ей этот пока ещё не запрещенный, но всё-таки успех?

Сколько людей в подчинении?

Можно ли совмещать деятельность на вверенном (кем, кстати?) посту с работой в подразделении Г, быть избранным в ГД или служить в ГП?

Спрашиваю, потому что про ГД и ГП точно знаю и волнуюсь, как там некоторые уже сейчас почти запрещённые будут после 30 ноября?

Откуда уходить с покаянием?

Из Г или из ГД?

Г иль ГП, таков вопрос;

Что благородней духом - покоряться

Пращам и стрелам яростной судьбы

Иль, ополчась на море смут, сразить их?

И как проверить самого представителя Минюста? Вдруг он утром он выпил кофе с заместителем Верхнепышминского отделения Т «Международного общественного движения ЛГБТ», - тот приехал в служебную командировку - выпил, обнял и пошёл обнятого запрещать, а что делать? Служба.

А как быть вечером? Командировка заместителя Верхнепышминского отделения Т «Международного общественного движения ЛГБТ» на три дня, а он уже экстремист, и деятельность его нежелательна на территории Российской Федерации, заместителя надо как-то попросить съехать в гостиницу.

И денег на приличный отель дать нельзя, к вечеру 30 ноября это станет финансированием экстремистской организации.

И в чём с 1 декабря выступать Шаману? Кому сейчас продашь черные латексные штаны с наколенниками?

Ольга Лаврентьева

За Ночных волков волнуюсь. Или у них кожаные штаны? Но как быть с их косметичками?!

Олег Пшеничный

Если Верховный суд РФ принял в производство иск к «движению ЛГБТ», он же должен был там записать юридический адрес ответчика, какие-то ещё реквизиты. Вот бы их узнать.

Григорий Голосов

А потом дело дойдет и до «международного общественного движения англосаксы». Вообще, это простая, в три шага, но именно поэтому перспективная технология: (1) идентифицируешь какую-то группу людей, которая тебе не нравится; (2) объявляешь эту группу международным общественным движением; (3) признаешь это движение экстремистским. Со временем может быть применено, например, к женщинам.

Михаил Шевелев

Поскольку реваншизм, как мы убедились, неизбежен. То не хочется представлять себе, что сделают эти изверги с гетеросексуалами на следующем витке исторического развития.

Настроение шутить есть не у всех.

Антон Орех

Для тех, кто еще зачем-то рассуждает о правовых нормах, просто напомню, что в России запрещены «движение Колумбайн», «движение А.У.Е», а теперь будет запрещено не просто движение, а «международное движение ЛГБТ». Все три движения - несуществующие. То есть, юридически запрещается то, чего нет. Человека наказывают за причастность к тому, чего нет. По такому принципу наказать могут за что угодно - или просто так. Несуществующие доказательства несуществующей вины - это же логично!

Иван Крузенштерн

Условной Скочиленко добавят срок ещё и за экстремизм, поскольку она в своей речи сказала про любимую девушку.

Даша Яковлева

вчера мой вечер закончился примерно так:

мне написал близкий коллега и попросил убрать всю ЛГБТК+ символику с наших ресурсов и сообщил что скорее всего уедет из РФ и вывезет всю команду

в моей голове начинается уравнение, где:

X - 99% движение ЛГБТ будет признано Верховным судом экстремистским (это серьёзная, уголовная ответственность, в иске нет ответчика, апелляцию подать некому)

Y - мы не ЛГБТ организация, но мы единственная организация в регионе, которая открыто помогает и поддерживает ЛГБТК+ персон и одна из немногих, оставшихся работать в России

такие уравнения я решаю уже 5 лет каждый день (чередую выходы на протесты, иногда скрываю политические взгляды etc.)

всё для того, чтобы сохранить нашу работу на земле, иметь возможность помогать уязвимым группам

я не жалуюсь, это мои решения

но и не хочу, чтобы мы оставались с этим один на один

если вам сейчас тревожно и страшно, моя просьба к вам – не оставайтесь одни

если вы не живёте в России и находитесь в безопасности:

* пожалуйста, оставьте сарказм, шутки про Минюст и попытки рационализации – уже несмешные

* попробуйте почувствовать боль ЛГБТК+ людей в России сейчас

* расскажите об инициативе Минюста и о том, что угрожает ЛГБТК+ людям и поддерживающим организациям

* поддержите российские ЛГБТК+ организации

* напишите добрые, поддерживающие слова ЛГБТК+ людям в России.

Александр Роднянский

Сторонники консервативных ценностей, противники абортов и воспитатели молодежи в духе патриотизма нанесли удар по страшной вражеской силе - «международному движению ЛГБТ».



Что это за «движение» такое?

Так и представляешь себе штаб-квартиру, функционеров на зарплатах, президиумы, съезды, депутатов, строгую иерархию…

Все, как в «Единой России».



Но нет же никаких «движений». Есть лишь часть человеческого общества на протяжении всей истории - от 7 до 10 процентов в разных странах, рождающихся со своей сексуальностью, которую принято называть «нетрадиционной». Хотя я ума не приложу, что позволяет назвать нетрадиционной ту часть человечества, к которой принадлежали Леонардо, Микеланджело, Александр Македонский, Оскар Уайльд, Алан Тьюринг или Пётр Ильич Чайковский?



На протяжении многих столетий во многих государствах мира преследовали за гомосексуальные отношения. Уголовные наказания стали смягчаться или отменяться в Европе лишь начиная с эпохи Просвещения и зарождения концепции прав человека.

Первым государством, отменившим уголовное преследование за однополый секс в 1790 году, была маленькая Андорра. А вторым государством стала Франция эпохи Великой французской революции.



И вот в современный мир возвращается религиозный фундаментализм на государственном уровне.



Но есть и другая опасность.



Учитывая обтекаемость формулировок требования Минюста, в категорию «экстремистов» (а «участие в деятельности экстремистской организации» предусматривает наказание до шести лет колонии) могут попасть далеко не только активисты, защищающие права ЛГБТ-сообщества, но и любые граждане. За радужный значок, за радугу на аватарке, за обсуждение прав сексуальных меньшинств, за просмотр фильмов или сериалов. Не говоря уже об интимных предпочтениях…



Репрессии в адрес людей с «неправильной сексуальной ориентацией» - самый демонстративный признак тоталитарного консервативного режима. До боли похожего на мрачные средневековые теократии или жестокие террористические организации.



Россия стремится к превращению в сектор Газа размером в одну восьмую Земли. С одной лишь разницей - в России планируют лишь сажать «активистов ЛГБТ».

А в столь полюбившемся российской пропаганде движении Хамас палестинских геев и лесбиянок просто сбрасывают с крыш. Как и политических оппонентов.

Татьяна Малкина

невозможно молчать и невозможно уже ничего внятного сказать о новостях отчизны. публично выть не хочется, и так плохо.

вчера не разбила голову об стену, прочитав о приговоре саше скочиленко, лишь потому, что была окружена, реально и виртуально, любимыми и лучшими людьми - на премии "просветитель".

сегодня пырюсь в новости от минюста и зачем-то пытаюсь понять, как они собираются лгбт - аббревиатуру для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей - превращать именно что в организацию, которую можно закрыть, а главарей посадить и запытать. [...]

поймала себя на том, что в который раз думаю: до чего ж тупые! просто тупые, безграмотные, темные, дикие, невежественные, утлые. даже бесстыдные в основном потому, что тупые. и пусть уже натупят до полного изнеможения, до абсолютного перенасыщения этой скорбной страны тупостью, до предела, за которым весь этот пузырь человеческого гноя просто обязан лопнуть.

и поняла вдруг, что мысль эта, о тупости, вредная. к примеру, дон рэба ведь тоже не отличался умом и сообразительностью. он, предположим, обладал навыками тиранического мастерства, но вообще был тупой скотиной. а уж его подданные совсем были тупые. и ничего, нормально все.

одна моя любимая подруга с начала войны время от времени требует от меня какого-нибудь жизнеутверждающего прогноза. на что я ей кадый раз отвечаю, что не вижу не то что хорошего, а вообще никакого сценария окончания ада. и она огорчается. и я ее понимаю - примерно так же и я огорчаюсь, читая разные мрачные анализы, и иногда внутренне спорю с ними, подыскивая, без хвастовства, блестящие контр-аргументы.

дорогая машка, у меня есть новость для тебя: я, кажется, больше не огорчаюсь. давай приведем свои ожидания в соответствие с действительностью. что-то иное будет, но точно не при нашей с тобой жизни.

Блогеры ищут объяснение этой внезапной инициативы и находят его там же, где оно находится всегда.

Анатолий Несмиян

Да в общем-то, и сомнений особых не было. Власть может объединять теперь только на одном поле - поле ненависти. Никакой созидательной повестки у нее нет, а имитировать единство как-то надо. Поэтому в ход идет создание образа врага. Какая-то умная голова предложила: а давайте сегодня будем ненавидеть пид..сов. И все тут же взяли под козырек.



То, что не существует в природе организации под названием ЛГБТ, вообще никого не смущает. Надо - нарисуем. Надо - сами напишем устав и выберем руководство. Вот его и будем гнобить и натравливать на него население. А что не так-то?

Илья Вайцман

• Минюст России направил в суд иск о признании экстремистской организацией «международного общественного движения ЛГБТ» (© Министерство юстиции РФ)

Что? Да, конечно, вы правы: никакого такого «общественного движения» не существует в природе, его только что придумали в минюсте РФ (как чуть раньше придумали такую же [ерунду на букву «х»] с «движением «Колумбайн». Зачем? Ну как же... 😏

Смысл этого идиотизма вполне очевиден: обществу нужно срочно предоставить удобного такого врага, за которым можно азартно и весело, но вполне безопасно и социально-одобряемо охотиться. С украинцами не выгорело, евреи кончились, в общем-то, на сине-желтые трусы бросаться - так поди их найди... На американцев гнать..? Самим смешно делается, да и страшно. Куда же пар-то стравливать «настоящим патриотам»?🤷‍♂️ Вот и расширяется поле для «самореализации ширтруднармасс» по старой схеме.

«...А Кузьма Кузьмич выпил стопку чистого

А потом Кузьма Кузьмич закусил огурчиком,

А потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою,

Написал Кузьма Кузьмич буквами печатными:

Что, как истый патриот, верный сын Отечества,

Он обязан известить дорогие «органы...»

Вот и тут - легко и весело будет: «выпил стопку чистого», закусил огурчиком - и написал* донос за синие волосы. Всё, герой и молодец, спас Родину от мерзости гейропейской! Пример для подражания! Ходи и гордись!

NB: Что нужно понимать: сразу же после «решения суда» по этому иску (Сомнения в том, каким оно будет есть? Нет? Во-о-от...) любое признание (прямое или косвенное, неважно) об отклонении от единственно-верной и разрешенной властями сексуальной ориентации (каковым признанием может быть сочтено вообще что угодно, вплоть до «нетрадиционной для паспортного пола» стрижки, фасона одежды или цвета волос)* - станет формальным поводом для уголовного обвинения по ст. 282.1 или ст. 282.2 ч.2. (если еще не ч.1, кстати).

Любые же денежные сборы для оказания помощи или даже хотя бы эвакуации находящихся в опасном положении людей из этих групп - сразу влетают под ст. 282.3. УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

* - даже и писать уметь не надо, отправил с телефона, хоть фото хоть голосовое и готово.

** - если вы думаете, что я преувеличиваю, то вы плохо знаете историю, к сожалению.

P.S. Все эти статьи, не забывайте, предусматривают, помимо того, что там написано, - еще и «сухой расстрел»: бессудное, бессрочное и неоспариваемое внесение жертвы в «реестр Росфинмониторинга» (блокировку всех счетов), что практически исключает для жертвы возможность зарабатывать себе на жизнь в РФ.

Александра Архипова

Преследование ЛГБТ можно предсказать: чем выше уровень авторитаризма, тем сильнее преследования сексуальных меньшинств. Есть историческое исследование Кристи Дэвиса про связь одного и другого за последние 3000 лет: как только политические удавки затягивались, нетрадиционные для данной культуры сексуальные и гендерные штуки начинали отторгаться.

Связь тут не очевидна, но она есть. Авторитарный режим построен на ограничении, в том числе символических границ. Ему нужна мобилизация людей, а для этого нужны общие основания. А сексуальная идентичность - мощная штука, на которой можно можно много чего построить. "Мы чувствуем свое единство, потому что хотим заниматься сексом вот таким вот одинаковым образом".

Российское исследование 2016 года показывает прямую связь между симпатией к автократии и гомофобией избирателя.

Поэтому эта акция Минюста возникает перед выборами: видимо, есть стремление ответить на запрос консервативной части общества, любящей автократию, и одновременно показать, что "мы боремся с врагом, значит, он существует".

Но есть и специфика.

Согласно исследованию Ольги Гулевич и К, многие россияне считают, что гомосексуальные интересы - это нечто вроде болезни, идущей с Запада. Это такая зараза, которая, как чумовая болезнь, распространяется из западных стран, и ее можно вылечить запретами, и тогда все будет хорошо.

Дмитрий Колезев

Посмотрел сюжет на НТВ об иске Минюста по запрету ЛГБТ. Заход у пропагандистов через Украину: сюжет начинается с рассказа о задержанных ЛГБТ-активистах, которые якобы хотели поджечь военкоматы, отправить деньги ВСУ и вступить в легион "Свобода России". Один из задержанных даже распечатал бумажную анкету "Легиона Свобода России" и заполнил ее от руки (вероятно, чтобы у ФСБ не было сомнений в его намерениях). Вывод простой: "по мнению некоторых экспертов", представители ЛГБТ легко вовлекаются в экстремистскую деятельность. Сначала им рассказывают про толерантность, а потом они не успевают опомниться, как уже поддерживают экстремистов и донатят ВСУ. Сегодня ты ходишь с радужным флагом, а завтра предаешь родину. У аудитории формируется четкая ассоциация: любой гей — потенциальный предатель и враг.