В Госдуме предложили брать на службу по контракту выпускников школ

В Госдуму внесена поправка к закону о воинской службе, которая позволит армии заключать контракты с ранее не проходившими срочную службу.

Предполагается, что контракты можно будет заключать сразу после наступления совершеннолетия. Это позволит пойти на контрактную службу восемнадцатилетним сразу после окончания ими средней школы. Раньше контракт разрешалось заключать только после прохождения не менее трёх месяцев срочной службы или после получения среднего профессионального образования.

С иницативой внести поправки в закон о воинской обязанности и военной службе выступил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. Также он предложил запретить отправлять для участия в вооружённых конфликтах солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырёх месяцев.

Комитет по обороне поправку одобрил. Во втором чтении она будет рассмотрена 28 июня.

Ранее Госдума приняла закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения контракта о военной службе. До этого первый контракт могли заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.