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Военная прокуратура: в Украину отправили 600 солдат-срочников

Разбитая российская техника под Киевом

Военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев на заседании Совета Федерации заявил, что на войну в Украину было отправлено 600 солдат-срочников. По его словам, за это к ответственности были привлечены "порядка 12 офицеров". Об этом сообщает РБК.

Прокурор ссылается на данные по надзору Западного военного округа. По его словам, все солдаты-срочники, попавшие в зону боевых действий, были возвращены. О случаях ранений или гибели среди военнослужащих срочной службы прокурор не упомянул. К какой именно ответственности были привлечены офицеры, отправившие срочников на войну, не сообщается.

Ранее стало известно, что моряков из воинской части 84201, которые погибли на затонувшем крейсере "Москва", внесли в список участников "специальной военной операции". Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос матери раненого матроса Гульназ Уразаевой. В документе говорится, что войсковую часть добавили в список, чтобы экипаж корабля и члены их семей могли получить выплаты. В ответе прокуратуры не уточняется, когда именно часть была включена в список.

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
  • С начала военных действий Путин несколько раз заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники, и исключал отправку туда срочников. 10 марта в Министерстве обороны признали, что солдат срочной службы все-таки отправляли на границу и что некоторые из них были захвачены "диверсионной группой нацбатальона".

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