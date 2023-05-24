В Госдуме предложили привлекать школьников к обязательному труду

В Государственную Думу России внесли предложение об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду. Это поправки к закону "Об образовании". Одна из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, считает, что принятие поправок усовершенствует школьную программу.

По мнению Казаковой, дети могут учатвовать в такой трудовой деятельности, как "высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее", - цитирует слова депутата ТАСС.

Казакова выступала с подобным предложением ещё в конце прошлого года, но тогда речь шла о привлечении школьников к труду только с согласия родителей. На данный момент закон "Об образовании" запрещает детский труд.