В Госдуме создают рабочую группу по защите христианских ценностей

В Госдуме создают межфракционную рабочую группу по защите христианских ценностей. Как сообщает агентство "Интерфакс", ожидается, что её возглавит вице-спикер парламента и член "Единой России" Пётр Толстой.

Основной задачей нового органа будет "консолидация усилий депутатов и Русской православной церкви в законодательной работе и отстаивания традиционных ценностей". Отмечается, что на создание рабочей группы уже получено благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее стало известно, что депутат нового созыва Госдумы от "Единой России" Мария Бутина разрабатывает стандарт игрушек, которыми российские дети будут играть в детских садах.

Объясняя смысл инициативы, Бутина опубликовала в своём телеграм-канале картинку с двумя куклами, одна из которых – "традиционная" голубоглазая брюнетка, изготовления на российской фабрике "Весна", а другая – темнокожая кукла Barbie с розовыми волосами. "Как бы через пару-тройку лет не обнаружилось, что наши детки растут на совсем не наших куклах и берут с них пример", – написала депутат под картинкой.