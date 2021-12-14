В "Единой России" разработают "стандарт игрушек" для детей 

Депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина разрабатывает стандарт игрушек, которыми российские дети могут играть в детских садах. Об этом она рассказала изданию Znak.com.

Бутина подчеркнула, что "уже давно прорабатывает этот вопрос", поскольку считает его "общегосударственным". Депутат пообещала обратиться со своей инициативой в Министерство просвещения, выразив уверенность в том, что противников у неё "быть не может".

Накануне Бутина опубликовала в своём телеграм-канале картинку с двумя куклами, одна из которых – голубоглазая брюнетка, изготовления на российской фабрике "Весна", а другая – темнокожая кукла Barbie с розовыми волосами. "Как бы через пару-тройку лет не обнаружилось, что наши детки растут на совсем не наших куклах и берут с них пример", – написала Бутина под картинкой.

Мария Бутина получила широкую известность в июле 2018 года – после того как её осудили в США на 18 месяцев тюрьмы за незаконную лоббистскую деятельность, которую, по её собственному признанию, курировал бывший член Совета Федерации РФ и заместитель председателя Центробанка Александр Торшин.

Спустя полгода после приговора Бутину депортировали в Россию. На родине она отметилась рядом резонансных поступков и высказываний. В частности, в составе съёмочной группы Russia Today она побывала в колонии города Покров Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, назвав тюрьму "одной из лучших в России" и вступив в перепалку с оппозиционером. Позже Бутина публично одобрила действия новосибирского полицейского, который застрелил местного жителя при задержании.

В сентябре этого года Бутина стала депутатом Госдумы: в её пользу отказался от своего мандата губернатор Кировской области Игорь Васильев, выдвигавшийся по региональному списку "Единой России" под первым номером. Бутина шла в списке второй.

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