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260 тысяч подписей против закона об "иноагентах" переданы в Госдуму 

В Госдуму переданы почти 260 тысяч подписей с требованием отменить законодательство об "иностранных агентах". Они были собраны за два месяца с помощью петиции, размещённой на интернет-платформе Change.org.

Авторами петиции выступили более 200 средств массовой информации, некоммерческих, просветительских и благотворительных организаций, как признанных российскими власти "иноагентами", так и просто выступающих против репрессивного закона.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что речи об отмене закона об "иноагентах" идти не может, не исключив при этом возможности его уточнения. С подобным комментарием выступил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем оба чиновника категорически отвергли обвинения в том, что закон используется исключительно как инструмент репрессий в отношении независимых СМИ и неправительственных организаций.

  • Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц. Нарушителей закона штрафуют на сотни тысяч рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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