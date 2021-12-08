260 тысяч подписей против закона об "иноагентах" переданы в Госдуму 

В Госдуму переданы почти 260 тысяч подписей с требованием отменить законодательство об "иностранных агентах". Они были собраны за два месяца с помощью петиции, размещённой на интернет-платформе Change.org.

Авторами петиции выступили более 200 средств массовой информации, некоммерческих, просветительских и благотворительных организаций, как признанных российскими власти "иноагентами", так и просто выступающих против репрессивного закона.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что речи об отмене закона об "иноагентах" идти не может, не исключив при этом возможности его уточнения. С подобным комментарием выступил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем оба чиновника категорически отвергли обвинения в том, что закон используется исключительно как инструмент репрессий в отношении независимых СМИ и неправительственных организаций.