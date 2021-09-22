Матвиенко: речи об отмене в России закона об иноагентах не идёт

Речи об отмене в России закона об иноагентах не идёт, но парламентарии готовы его уточнить. Об этом заявила в среду в беседе с журналистами спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации по итогам выборной кампании проведёт мониторинг правоприменительной практики, и если в чём-то двойное трактование или неправильное применение, то нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене вообще закона об иноагентах не идёт", - сказала Матвиенко. По её словам, сейчас главное, чтобы не было перегибов.

Валентина Матвиенко также утверждает, что никакой дискриминации в отношении некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ в рамках закона об иноагентах в России нет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее призвал "набраться терпения" до начала работы нового парламента, чтобы вести диалог по вопросу признания СМИ иноагентами. Песков также не исключил, что закон может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.

14 сентября более 200 СМИ, некоммерческих, просветительских и благотворительных организаций выпустили петицию с требованием отменить российское законодательство об "иностранных агентах". Петицию подписали более 129 тысяч человек, отмечает издание "Медуза" (также внесённое Минюстом в список иноагентов).

В петиции, среди прочего, перечисляются проблемы, с которыми сталкиваются включённые в список "иноагентов". Многие организации вынуждены прекратить работу и ликвидироваться. Остальные находятся под постоянным риском проверок и принудительной ликвидации.

Понятие "СМИ-иноагента" появилось в российском законодательстве в 2017 году, тогда же в реестр были включены первые СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты.