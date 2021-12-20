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В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за пытки

Иллюстративное фото

В Государственную думу внесен законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки. Авторы инициативы главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. В базе данных нижней палаты парламента документ пока не опубликован.

Согласно законопроекту, пытки, совершенные представителями власти, станут относиться к категории особо тяжких преступлений и будут наказываться лишением свободы до 12 лет. Срок давности по таким преступлениям увеличивается до 10 лет.

В документе также дается более чёткое и подробное определение пытки в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой ООН 10 декабря 1984 года. Законопроект предполагает, в частности, введение понятия "запугивания" "как способа контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки". Также предлагается приравнивать к пыткам принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН. В соответствии с действующим законодательством к ответственности за пытки привлекают следователей или людей, проводящих дознание.

В октябре основатель проекта по защите прав заключенных Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключенных. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. После публикации архива Следственный комитет завел несколько уголовных дел, глава ФСИН Александр Калашников покинул пост.

Неделю назад правозащитники проекта Gulagu.net заявили о получении ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных. Его передал бывший сотрудник секретного подразделения ФСИН. По словам Владимира Осечкина, рёчь идет об учреждениях ФСИН в Забайкалье, Красноярском и Приморском краях, а записи сделаны в 2016–2019 годах. Также правозащитники получили возможность наблюдать в режиме онлайн за тем, что происходит в учреждениях ФСИН.

В действующем Уголовном кодексе России есть статья "Истязания", предусматривающая в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

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