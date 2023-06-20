В Госдуму внесён проект определения "предпринимательских" преступлений

Верховный суд России внёс в Госдуму законопроект, уточняющий в законодательстве понятие преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. Документ размещён в базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к проекту сказано, что следственные органы и суды "испытывают определенные сложности при разграничении" преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью.

Вопрос о необходимости уточнения понятий давно поднимался и в российском бизнес-сообществе.

Согласно документу, к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности предлагается относить те преступления, которые были совершены "индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли".

В пояснительной записке подчеркивается, что это определение формулируется в России впервые.

По мнению авторов инициативы, изменения усилят процессуальные гарантии предпринимателей. Предлагаемые Верховным судом России поправки позволят сократить количество случаев заключения под стражу по этим делам в пользу решений о применении к ним более мягких мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, в первую очередь залога и запрета определенных действий.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты сомневаются в успехе инициативы, считая необходимым более комплексный подход и изменение правоприменительной практики.

В феврале в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о возможности смягчения наказаний за экономические преступления. Он отметил, что государству нельзя допустить в этой сфере вседозволенности, но "перегибать палку ни к чему", и предложил декриминализовать "отдельные деяния" в сфере предпринимательской деятельности.