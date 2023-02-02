В Госдуму внесён законопроект об аресте военнослужащих без суда 

В Госдуму внесены поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих", согласно которым солдаты в период мобилизации или военного положения могут быть подвергнуты дисциплинарному аресту без решения суда. Если документ будет принят, то арестовывать военнослужащих смогут их командиры или представители военной полиции. Кроме того, на время дисциплинарного ареста солдаты будут лишены положенных им выплат.

Сейчас в законе "О статусе военнослужащих" говорится, что дисциплинарный арест является "крайней мерой воздействия", во время которого провинившегося содержат "в условиях изоляции на гауптвахте". При этом решение об аресте может принять только гарнизонный военный суд.