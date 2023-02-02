В Госдуму внесён законопроект об аресте военнослужащих без суда 

В Госдуму внесены поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих", согласно которым солдаты в период мобилизации или военного положения могут быть подвергнуты дисциплинарному аресту без решения суда. Если документ будет принят, то арестовывать военнослужащих смогут их командиры или представители военной полиции. Кроме того, на время дисциплинарного ареста солдаты будут лишены положенных им выплат.
Сейчас в законе "О статусе военнослужащих" говорится, что дисциплинарный арест является "крайней мерой воздействия", во время которого провинившегося содержат "в условиях изоляции на гауптвахте". При этом решение об аресте может принять только гарнизонный военный суд.
- В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих - как тех, кто уклонился от призыва на службу по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины - заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.
- Вместе с тем СМИ и правозащитники неоднократно сообщали о нарушениях прав мобилизованных, которые, попав на территорию Украины, отказываются ехать на передовую. В частности сообщалось о наличии нескольких "подвалов для отказников" в Донецкой области. Военнослужащие содержатся там в фактически пыточных условиях, без должного питания, медицинской и юридической помощи.
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