В госизмене впервые обвинён участник войны в Украине

Южный военный суд рассматривает дело о госизмене в отношении уроженца Тувы Антона Куруу, обратили внимание Сибирь.Реалии. Это, по всей видимости, первое в России дело о госизмене против участника войны в Украине, о котором стало известно.

Дело поступило в суд 21 ноября 2025 года. Первое заседание по нему должно было состояться 8 декабря, но суд объявил перерыв. 17 декабря рассмотрение дела снова было отложено, потому что подсудимый не явился в суд.

Когда было возбуждено уголовное дело и в чём его суть, неизвестно. Чаще всего обвиняемым в госизмене в виде меры пресечения назначают арест. По какой причине подсудимый мог не участвовать в заседании, неясно.

Антону Куруу 26 лет. Он родился в Кызыле. Издание "Тувинская правда" рассказывало о юношестве Кууру. В 14 лет он вступил в "Молодую гвардию", где "участвовал в общественно полезных делах, просветительских мероприятиях, в профилактических рейдах вместе со стражами порядка".

После окончания школы Куруу поступил Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий. Там он получил специальность делопроизводителя.

Куруу создал региональное отделение "Волонтеров Победы" в Туве (федеральная организация лояльна к властям и участвует в патриотических мероприятиях), а в 2018 году стал так называемым послом Победы - участвовал в шествии "Бессмертного полка" по Красной площади.

В 2019 году он вернулся в Кызыл и стал директором ресурсного центра. Это волонтёрская организация, которая сотрудничает с региональным министерством образования, Народным фронтом и другими общественными структурами. На странице центра говорится, что его участники в 2020 году были "волонтёрами Конституции" - они агитировали людей приходить на так называемое всенародное голосование по изменению основного закона. По его итогам президент Владимир Путин получил возможность участвовать в выборах в 2024 и 2030 годах.

В группе центра во "ВКонтакте" последние посты с упоминанием Антона Куруу датируются 20 мая 2020 года, на сайте ресурсного центра данные о том, что организацию когда-то возглавлял Кууру, отсутствуют.

Куруу активно участвовал в общественной жизни: он был секретарём молодежного правительства Тувы, получал грамоты от "Единой России" и входил в общественный совет при МВД.

В 2022 году Куруу стал участником полномасштабного вторжения России в Украину. Сибирь.Реалии достоверно неизвестно, в каком статусе Куруу отправился на фронт, но, скорее всего, он был добровольцем, так как уже 6 марта 2022 года Главное управление разведки Украины опубликовало список военных, вторгшихся в страну, среди которых был и Куруу. Он служил рядовым в танковой бригаде.

В мае 2023 года Куруу получил благодарность от главы Тувы Владислава Ховалыга за "добросовестное исполнение служебного долга". В пресс-релизе правительства Куруу назван заместителем командира взвода - командиром медицинского отделения медицинского взвода, а на фотографии он в форме младшего сержанта. Вернулся ли после этого Куруу на фронт, неизвестно. С чем связаны обвинения в госизмене - тоже неизвестно.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел", 2025 год стал рекордным по числу приговоров по делам о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. С начала года по таким обвинениям были осуждены 468 человек. Еще не менее 420 находятся под следствием, а материалы дел 179 человек уже поступили в суды. Оправдательных приговоров не было.