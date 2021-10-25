"Нам пришлось продать дочь": массовый голод в Афганистане

Миллионы афганцев будут голодать, если не принять срочные меры, – предупреждает Всемирная продовольственная программа ООН. По её данным, около 22,8 млн человек (это половина населения Афганистана) уже сталкивается с острой нехваткой продуктов, 3,2 млн из них – это дети.

Корреспонденты BBC нашли многодетную семью в пригороде Герата, которая продала свою новорожденную дочь, чтобы прокормить других детей.

"У нас в доме нет ни муки, ни масло. Мы были вынуждены это сделать", – рассказал отец семейства.

Девочку продали за 500 долларов, сообщает BBC. На эти деньги семья сможет прожить несколько месяцев. Когда новорожденная научится ходить, её отдадут покупателю. Он обещал женить её на своём сыне. Но гарантий, что это правда, нет.

По словам корреспондентов BBC, это не единственная семья в Афганистане, которая пошла на такие меры. "В стране один самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, – заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли. – Дело близится к катастрофе".

В августе после вывода иностранных войск из Афганистана власть захватило радикальное исламистское движение "Талибан" (объявлено в России террористическим и запрещено). Его правление до сих пор официально не признала ни одна из стран мира.

Это лишило жителей Афганистана помощи, которая раньше поступала от стран Европы, а также из Всемирного банка и Международного валютного фонда. Доля иностранных вливаний достигала 40% ВВП.

В стране усугубился продовольственный и лекарственный кризис. Стоимость продуктов резко возросла. Кроме того уже второй раз за четыре года в Афганистане наступила сильнейшая засуха. В результате, по информации ООН, ежедневно достаточно еды получает лишь 5% афганских семей.

В сентября на конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев. Треть этих денег должна пойти на реализацию Всемирной продовольственной программы. Но ВПП сообщает, что пока что получила лишь часть выделенных денег, и это "капля в море".