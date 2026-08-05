В Грузии и непризнанной Абхазии вновь был масштабный блэкаут

В Тбилиси и некоторых других регионах Грузии вечером 5 августа вновь произошло масштабное отключение электричества – третье с конца июля. Об этом, в частности, сообщила Грузинская служба Радио Свобода. Подача электроэнергии практически по всем основным линиям электропередачи была прекращена на много часов.



Из-за отключений в стране наблюдаются перебои со связью, а метро в Тбилиси остановило работу.

Отключение электричества также произошло в самопровозглашенной Абхазии. Об этом сообщило Минэнерго непризнанной республики. Причиной назвали аварию на Ингурской ГЭС. Объекты этой станции расположены как на территории Грузии, так и на территории непризнанной Абхазии. "Идет процесс восстановления подачи электроэнергии. О дальнейшей информации будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.



Грузинские власти заявили, что причиной отключения электричества стало тестирование систем Ингурской ГЭС, "которое должно установить причину прежних аварийных отключений".

"В ходе испытаний грузинская энергосистема была полностью отключена. На данном этапе проводится детальный анализ инцидента и соответствующая оценка для определения точных причин аварии и предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем", – сказал член Комиссии по регулированию энергетики Георгий Пхангани.

Во время предыдущих блэкаутов, 23 и 25 июля, в Тбилиси и многих регионах страны также на несколько часов было отключено электричество.