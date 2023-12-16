В Грузии отметили предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС

В пятницу вечером около двадцати тысяч человек, в том числе президент Грузии и члены правительства, приняли участие в митинге и концерте на площади Свободы в Тбилиси.

Ранее Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. До сих пор Грузия считалась государством, обладающим лишь "европейской перспективой".

Решение Европейского совета приветствовали все значимые политическое силы страны. На станице в фейсбуке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что путь Грузии в ЕС "открыла Украина", но в то же время "грузинский народ – главный субъект, приближающий полноправное членство Грузии в ЕС".

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили пришла на митинг, однако правительство, которое обвиняет ее в нарушении конституции "несогласованными визитами в ЕС", запретило ей выступать с трибуны.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, выступая на митинге, что Грузия "заслуженно получила статус кандидата борьбой и трудом на протяжении многих лет". Он добавил, что "враги Грузии как внутри страны так и вовне" пытались помешать достижению цели, но "были повержены". "С сегодняшнего дня, Грузия – европейская страна", – заявил председатель грузинского правительства.

Власти заявляют, что намерены выполнить девять требований ЕС по проведению глубинных институциональных реформ, в первую очередь в судебной сфере и деолигархизации для перехода на следующий этап Евроинтеграции: запуска официальных переговоров с Брюсселем по членству в ЕС.

Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) отказалась принять участие в митинге вместе с правящей партией "Грузинская мечта". Оппозиционеры отмечали "историческую победу" в партийном офисе. Председатель ЕНД Леван Хабеишвили отметил, что Грузия получила статус кандидата "вопреки проискам российских властей Грузии", которые "всячески пытались помешать торжеству справедливости".

Граждан Грузии поздравили послы государств ЕС, аккредитованные в Тбилиси, а также посол США Робин Данниган.

"США вместе с вами празднуют то, что вы грузины, а значит – европейцы. Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию на этом пути, и так будем продолжать", – заявила американский дипломат.