В Тбилиси прошёл многотысячный проевропейский марш

Десятки тысяч человек, жители грузинской столицы и двенадцати крупнейших городов, приняли участие в проевропейском марше со слоганом "Грузин — значит европеец". Участники прошли по проспекту Руставели — главной улице страны.

Демонстрация, инициатором которой выступили прозападные политические партии и неправительственные организации, началась с площади Республики и завершилась на площади Европы. Там демонстранты развернули огромный флаг Европейского союза.

На площади Европы к манифестантам присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Мы хотим в Европу, видите, столько людей вышло на улицы, чтобы продемонстрировать Европе наше устремление", — заявила журналистам глава государства. По её словам, "Европа — это пространство где человек и его мнение имеет огромное значение".

Правящая в стране партия "Грузинская мечта" (ГМ) не приняла участие в демонстрации. От имени ГМ бывший спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что организаторы марша в том числе партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) и прозападные НКО "пытаются приписать себе заслуги ГМ по успешному сближению страны с ЕС".

С такой оценкой организаторы манифестации категорически не согласились. "Роль властей была лишь негативной. И это понятно, поскольку европейскость означает мирную сменяемость власти, смирится с чем ГМ не хочет", — заявил один из лидеров ЕНД, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

По мнению члена политсовета партии "Лело" Бадри Джапаридзе "именно борьба грузинского народа, вопреки усилиям ГМ", убедила в прошлом году Европейскую комиссию признать Грузию страной обладающей европейской перспективой.

Бывший омбудсмен Нино Ломджария назвала главной целью манифестации стремление прозападных сил страны "продемонстрировать Европе, насколько большие ожидания существуют в Грузии от предстоящего в середине декабря заседания Европейского совета".

Бывший омбудсмен, считающаяся одним из лидеров проевропейских сил страны призвала ЕС не откладывать вопрос предоставления Грузии статуса кандидата и принять решение уже в декабре.

Посол Грузии в ЕС Павел Херчински в специальном заявлении подтвердил, что вопрос предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС будет одним из вопросов повестки дня предстоящего заседания. "Но для положительного решения необходимо согласие всех 27 государств, членов ЕС", — предупредил дипломат.

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