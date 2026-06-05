В Грузии по запросу США задержали россиянку по делу об обходе санкций

МВД Грузии отчиталось о задержании в аэропорту Тбилиси гражданки России по запросу Интерпола со стороны США, где против нее возбудили уголовное дело.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что задержанную зовут Татьяна Курашкевич. По ее словам, Курашкевич - предприниматель, аспирантка Дипломатической Академии МГИМО МИД РФ, эксперт по международной торговле.

Адвокат Бека Немситверидзе сообщил TV Pirveli, что власти США обвиняют его подзащитную в отмывании денег и соучастии в преступной деятельности, связанной с незаконными поставками авиационного оборудования в Россию. Курашкевич прилетела в Грузию в качестве туристки и не знала о розыске. Суд отправил ее под арест, США требует ее экстрадиции.

Меркачева назвала возможную выдачу задержанной нарушением норм международного права и заявила, что защита готовит обращение к властям Грузии.

В ноябре 2025 года из Франции в США экстрадировали гражданку Беларуси Яну Леонову по обвинению в незаконном ввозе в Россию авиационного оборудования. По версии ФБР, она участвовала в схеме закупки авионики и оборудования через посреднические компании в Армении и других странах, скрывая конечного получателя товаров. Леонова признала вину.

Санкции, введённые против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают помимо прочего запрет на поставки в Россию авиатехники.

Газета The New York Times писала, что несмотря на санкции только в 2022 году в Россию ввели иностранные запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов.