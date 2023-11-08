В Грузии пропал член "Артподготовки" – он может быть в российском СИЗО

В Грузии пропал активист "Артподготовки" Рафаил Шепелев. Сейчас он может находиться в российском СИЗО. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".
По сведениям правозащитников, 12 октября Шепелев вышел из дома в Тбилиси и пропал. Его личные вещи остались дома. Соратники Шепелева рассказали, что он жил в Грузии с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался.
Правозащитники обнаружили, что на следующий день после исчезновения суд во Владикавказе арестовал Шепелева по административной статье о мелком хулиганстве. По сведениям правозащитников, после освобождения активиста отправили в СИЗО по обвинению в преступлении террористической направленности.
Проект отмечает, что административный арест по надуманному поводу перед заключением под стражу по уголовному делу – распространённая практика.
- Недавно аналогичный случай произошёл в Кыргызстане. Активист Лев Скорякин перестал выходить на связь, а через две недели его нашли в московском СИЗО. По словам адвокатов, там он подвергался пыткам. В России Скорякину грозит семь лет колонии по уголовному делу о хулиганстве из-за акции "С днём ЧКиста", которую он провёл у здания ФСБ в Москве в декабре 2021 года.
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