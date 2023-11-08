В Грузии пропал член "Артподготовки" – он может быть в российском СИЗО

В Грузии пропал активист "Артподготовки" Рафаил Шепелев. Сейчас он может находиться в российском СИЗО. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

По сведениям правозащитников, 12 октября Шепелев вышел из дома в Тбилиси и пропал. Его личные вещи остались дома. Соратники Шепелева рассказали, что он жил в Грузии с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался.

Правозащитники обнаружили, что на следующий день после исчезновения суд во Владикавказе арестовал Шепелева по административной статье о мелком хулиганстве. По сведениям правозащитников, после освобождения активиста отправили в СИЗО по обвинению в преступлении террористической направленности.

Проект отмечает, что административный арест по надуманному поводу перед заключением под стражу по уголовному делу – распространённая практика.