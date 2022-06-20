В Грузии состоялся многотысячный митинг в поддержку Евроинтеграции

Несколько десятков тысяч человек приняли участие в митинге и манифестации оппозиционных сил в центре Тбилиси, на проспекте Руставели у здания парламента.

Инициатором митинга стала неправительственная организация "Сирцхвилия", близкая к оппозиционным партиям.

"Сирцхвилия" запретила выдвигать любые лозунги кроме тех, что касаются темы "Евроинтеграции Грузии" - осуществления правительством требований ЕС, озвученных руководством Еврокомиссии 17 июня. Тогда в Брюсселе было объявлено, что в отличии от Украины и Молдовы, Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС до тех пор, пока не выполнит несколько условий.

В первую очередь это требование "деолигархизировать" политическую жизни, то есть сократить влияние на политические процессы миллиардера Бидзины Иванишвили – основателя правящей в стране партии "Грузинская мечта" (ГМ). Кроме того, ЕС настаивает на проведении глубинной реформы в судебной системе, которые должны обеспечить независимости судов. Если Грузия выполнит эти условия, то в декабре, возможно, ей будет предоставлен статус "кандидата".

Главная оппозиционная партия – "Единое национальное движение"(ЕНД) Михаила Саакашвили согласилась с главным принципом об "едином месседже" всех оппозиционно настроенных сил. Поэтому требование освободить экс-президента, отбывающего шестилетний тюремный срок в Руставском изоляторе, звучало нечасто. Сам Саакашвили этим явно недоволен. Накануне он через адвокатов опубликовал заявление в социальной сети, предупредив, что один митинг "ничего не изменит".

Судя по всему, организаторы митинга с этим не согласны: они помнят события 20-21 июня 2019 года, когда на Руставели произошли кровавые столкновения между полицией и демонстрантами. Оппозиционные активисты попытались ворваться во двор здания парламента, чтобы сорвать заседание "Межпарламентской ассамблеи православия" (МАП) с участием депутатов Государственной думы РФ.

По призыву "Сирхвилия", уже через несколько часов митинг завершился шествием-манифестацией в сторону "Европейской площади" на набережной реки Кура.