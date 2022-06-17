Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Рекомендация исполнительного органа Евросоюза теперь будет обсуждаться лидерами 27 стран во время саммита на следующей неделе в Брюсселе.

Для начала переговоров о вступлении требуется единогласное одобрение всех стран-членов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что для соответствия статусу Украина должна провести ряд реформ, касающихся законодательства и борьбы с коррупцией. Такая же рекомендация дана Республике Молдова.

Грузию Еврокомиссия пока оставила без статуса. По словам фон дер Ляйен, к этому вопросу можно будет вернуться, если Грузия выполнит ряд условий.

Западные СМИ пишут, что несмотря на быстрое получение статуса, Украине понадобятся долгие годы для вступления в ЕС. The New York Times напоминает, что рекомендации Еврокомиссии - это технический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу в соответствии с заданными критериями. По большинству из них Украина пока отстаёт, отмечает The New York Times. Газета обращает внимание на коррупцию и трудностями, с которыми страна столкнётся после войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва внимательно следит за попытками Украины стать членом ЕС в свете расширения сотрудничества Киева с европейскими странами в сфере обороны.

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