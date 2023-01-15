В Грузии умер актёр и певец Вахтанг Кикабидзе

В Грузии умер актёр, певец, режиссёр и общественный деятель Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.

О смерти актёра сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи". В сообщении сказано, что Кикабидзе скончался после болезни, точные причины смерти не названы.

Вахтанг Кикабидзе, в 1980-м году получивший в Грузии звание народного артиста, стал широко известен по всему СССР в 1970-е годы благодаря своим ролям в фильмах Георгия Данелии, а также эстрадным вокальным выступлениям.

Со времён российско-грузинской войны 2008 года Кикабидзе не выступал в России. Он осудил также аннексию Крыма и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году.

Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Работал в Тбилисской филармонии, в 1960-е годы стал сниматься в кино. Широкую известность ему принесла роль в фильме "Не горюй!" Георгия Данелии. У этого же режиссёра он снялся в фильмах "Совсем пропащий" и "Мимино".

Всего он сыграл более чем в 20 фильмах, последняя роль - в украинском сериале "Сваты-7".

Популярными были также песни, которые исполнял Кикабидзе, в том числе на русском языке - "Мои года, моё богатство", "Проводы любви" и другие. Кикабидзе руководил популярным ансамблем "Орэро", выступал также как киносценарист и режиссёр.

В июле 2008 году ему был вручён российский Орден Дружбы, от которого он спустя месяц отказался из-за российско-грузинской войны, которую он охарактеризовал как агрессию России против Грузии.

В последние годы неоднократно выступал в Украине, выступая в поддержку этой страны и с критикой действий России.

В 2020 году был избран в парламент Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.