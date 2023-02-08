В Грузии задержан подозреваемый в захвате заложников в банке в 2020 году

В Грузии в селе Джихашкари 8 февраля спецподразделения МВД страны задержали 34-летнего летнего Бадри Эсебуа, которого правоохранительные органы подозревают в захвате десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди в октябре 2020 года. Тогда нападавший согласился освободить захваченных людей бескровно в обмен на 500 тысяч долларов, после чего скрылся в лесах Цаленджихского района.

Эсебуа задержали в доме своих родственников. Денег при нём не обнаружено. Сам Эсебуа хранит молчание. В кутаисском специзоляторе его уже навестил адвокат. Если суд признает Эсебуа виновным в захвате заложников и ограблении с применением насилия, ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

МВД Грузии сообщало, что Эсебуа несколько лет служил в армии, но был уволен незадолго до нападения на банк. Грузинские СМИ назвали ограбление в Зугдиди с захватом многочисленных заложников "преступлением века". Нападавшего разыскивали по всей территории страны.

21 октября 2020 года вооруженный человек в камуфляже и маске ворвался в здание "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Более семи часов он удерживал внутри посетителей и сотрудников банка — всего более 40 человек. Помимо денег злоумышленник требовал вертолет либо возможность безопасного отхода на автобусе вместе с заложниками.

После того, как нападавший получил деньги, он вышел из банка под прикрытием двоих связанных веревкой мужчин. Позади находился еще один заложник, который нёс рюкзак, предположительно, с деньгами. Нападавший сел в заранее подготовленный для него автомобиль полиции скрылся. Всех трёх взятых с собой заложников он высадил через некоторое время на дороге.