Ограбление, похожее на теракт. Захват заложников в Зугдиди

Ограбления банков в Грузии происходят нередко. Злоумышленники угрожают сотрудникам огнестрельным или холодным оружием, забирают деньги из кассы и убегают.

Как правило, такие преступления вскоре раскрываются: преступниками оказываются молодые люди, проигравшие большую сумму, либо наркоманы.

Но инцидент в Зугдидском филиале Bank of Georgia явно отличается от подобных ограблений. Скорее, его можно назвать хорошо продуманным и спланированным террористическим актом, когда филиал банка выбирается не для похищения денег из кассы, а для захвата заложников и вымогательства крупной суммы у государства.

Всё началось примерно в 2 часа дня в среду: человек в военной форме и с маской на лице захватил машину такси и поехал на ней к трёхэтажному филиалу банка. Из большой сумки он вынул автомат Калашникова и ворвался в здание. Выстрелив в воздух, преступник приказал всем лечь на пол. В этот момент в банке было около пятидесяти человек – как сотрудников, так и посетителей.

Сначала злоумышленник вёл себя театрально-буйно: громил стойку ногами, заметив, что одна из сотрудниц нажала на кнопку вызова полиции. Увидев прохожего, снимающего происходящее в банке на мобильный телефон, он выстрелил в его направлении, не целясь.

Потом, внезапно успокоившись, грабитель сел в кресло, вынул из кармана гранату (по некоторым данным, Ф-1) и начал пристально осматривать заложников, лежащих у его ног.

В это время на втором и третьем этажах здания люди пытались спастись: многие вылезли на крышу и спустились по пожарной лестнице. Менеджер банка и его заместитель сбежали, оставив своих сотрудников, в том числе юных стажёрок, на произвол судьбы и вооружённого, хладнокровного бандита.

заложником оказался один из соратников экс-президента Саакашвили

Несколько минут спустя захватчик приказал одному из посетителей банка встать и подойти к нему. Затем, явно по заранее подготовленному плану, велел позвонить кому-нибудь из знакомых журналистов.

По удивительному совпадению этим заложником оказался один из соратников экс-президента Саакашвили, активист его оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ираклий Кварацхелия. Он позвонил своему знакомому в оппозиционной телекомпании "Главный канал" и, включившись в прямой эфир, пересказал, под диктовку захватчика, его требования: встреча с высокопоставленным чиновником региона Самегрело – Земо Сванети и передача до шести часов вечера 500 тысяч долларов.

Преступник тут же приказал ещё одному заложнику включить Live Facebook. Телекомпании сразу подхватили сигнал, и страна получила возможность наблюдать за происходящим в маленькой комнате, где на полу сидели 19 заложников, в основном женщины.

Плачущим женщинам говорил, чтобы не боялись смерти, поскольку "мы ведь все рано или поздно умрём"

Грабитель вёл себя нагло, сидел развалившись в кресле и перекладывал гранату с выдернутой чекой из одной руки в другую, приводя заложников в ужас. Многие заметили, что на преступнике была подержанная военная форма грузинской армии с шевроном в виде государственного флага. Автомат он держал профессионально – дулом вниз. Плачущим женщинам говорил, чтобы не боялись смерти: "Мы ведь все рано или поздно умрём, так пусть это будет раньше".

Вместе с тем злоумышленник действовал очень хитро: наблюдая в прямом эфире, как снайперы части спецназначения МВД берут его на мушку через витрину первого этажа банка, террорист начал отпускать заложников, намекая полиции, что они могут спасти людей, если не пойдут на штурм.

Сначала из филиала вышли пожилые люди, потом несколько женщин. Число заложников сократилось до четырнадцати, а затем и восьми человек.

В 18 часов, когда истёк срок ультиматума, начальник краевой полиции Автандил Галдава вошёл в здание. В течение всего дня он говорил с преступником по телефону и, наконец, предложил себя в качестве заложника, пообещав, что деньги доставят в ближайшее время.

Действительно, вскоре полицейские принесли к банку сумку с деньгами. Преступник согласился отпустить заложников, но не всех: вместе с Галдавой в филиале остались ещё двое мужчин. Грабитель связал им руки, потом связал между собой и вывел на улицу. Он явно опасался снайперов, поэтому держал в высоко поднятой руке ту самую "лимонку", как бы предупреждая: каким бы точным ни был выстрел, граната взорвётся.

Но он надеялся не только на гранату: по всей видимости, злоумышленник заранее рассчитал, что за несколько дней до парламентских выборов, намеченных на 31 октября, правящая партия "Грузинская мечта" и правительство Георгия Гахарии пойдут на любые уступки, лишь бы избежать кровопролития и обвинений в бесчеловечности.

И этот расчёт террориста также оказался изощрённо точным.

похититель с сумкой, полной денег, вышел из машины, попрощался и скрылся в лесном массиве

Сев в полицейскую машину на заднее сидение и усадив двух заложников рядом с собой, преступник, по-прежнему с гранатой в руке, приказал третьему мужчине сесть за руль и ехать в сторону района Чхороцку. При этом машину никто не преследовал – это было одним из условий освобождения остальных заложников.

Позднее всех заложников, включая начальника полиции, нашли на дороге близ села Кирцхи. Они рассказали, что похититель с сумкой, полной денег, вышел из машины, попрощался и скрылся в лесном массиве.

Многие в Грузии считают, что власти были обязаны действовать более решительно, чтобы не создавать прецедент отступления перед террористом и капитуляции государства. Ведь в итоге получилось, что преступник навязал свою волю обществу.

Так считает, например, политолог Тимур Мжавия. В интервью РС Мжавия заметил, что "лояльность" властей проявилось в "лёгкости и беспроблемности", с которыми грабителю "удалось покинуть место преступления и скрыться". "Я понимаю, что государство пыталось защитить граждан, но "лояльное" отношение властей легко просматривалось через экран телевизора".

Согласно одной из версий, преступник с деньгами мог перебраться в соседнюю Абхазию. Но секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Сергей Шамба отверг подобные предположения.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в специальном обращении назвал произошедшее в Зугдиди "уничтожением грузинской государственности", явно имея в виду, что террористу удалось уйти безнаказанным, причём с деньгами, поставив государство на колени.

Впрочем, многие с такими оценками не согласны, поскольку считают, что жизни заложников важнее денег. Эти люди, в том числе беременные женщины, и их родственники пережили несколько часов кошмара. Уголовное дело против преступника возбуждено по статье "Пытки", предусматривающей бессрочное лишение свободы.