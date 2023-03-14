В Грузию не пустили журналистку "Дождя"

Журналистку телеканала "Дождь" Александру Шведченко не пустили в Грузию, где она жила последний год. Об этом сообщил сам "Дождь" и его ведущая Анна Монгайт.

Шведченко, которая прилетела из Риги, куда ездила в краткосрочную поездку, остановили на пограничном контроле. Спустя полчаса ей сообщили, что не впускают в страну "по иным причинам", предусмотренным законодательством. Её сразу же депортировали - отправили в Ригу обратным рейсом.

Погранслужба Грузии случившееся не комментировало.

После начала войны в Украине в Грузию переехали по меньшей мере десятки тысяч россиян, в их числе журналисты, политические активисты, люди, активно выступавшие против войны. В Грузии россияне могут целый год жить без визы. Однако, сообщалось о множестве случаев, когда при возвращении в Грузию из поездок за границу россиян не пускали в страну. Среди них был журналист Филипп Дзядко, основатель благотворительного фонда Митя Алешковский, соратница Алексея Навального Любовь Соболь, журналисты изданий "Проект", "Холод" и "Медиазона".