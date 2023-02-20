Журналиста и писателя Филиппа Дзядко не пустили в Грузию

Бывшего главного редактора журнала "Большой город" и создателя просветительских проектов "Арзамас" и "Гусьгусь", писателя и журналиста Филиппа Дзядко без объяснения причин не пустили в Грузию, где он жил с женой и дочерью почти весь последний год. Об этом в социальных сетях сообщили его мать, правозащитница Зоя Светова и брат, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.

Вчера вечером Филипп Дзядко прилетел в Тбилиси из Вены. При прохождении им паспортного контроля якобы "зависла система", в результате, как написал его брат Тихон Дзядко в фейсбуке, все пассажиры рейса прошли, а Филипп остался. Сотрудники пограничной полиции продержали его в аэропорту всю ночь, а утром он получил отказ во въезде. Причины ему не сообщили. Сейчас Филипп Дзядко сидит в комнате - пенале, лишенном окон. У него пытаются забрать телефон. Рейс в Вену, на котором он будет депортирован только через 3 дня - 23 февраля, написал Тихон Дзядко.

12 февраля сотрудники грузинской пограничной полиции в аэропорту Тбилиси не пустили в страну основательницу фонда "Насилию.нет" Анну Ривину. За несколько дней до этого Ривину признали "иностранным агентом".