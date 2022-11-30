В Гуанчжоу после протестов ослабили коронавирусные ограничения

В китайском городе Гуанчжоу власти ослабили коронавирусные ограничения: отменили в нескольких районах города ранее действовавшие локдауны и прекратили массовое тестирование на Covid-19. Это произошло после массовых протестов и столкновений с полицией. Протестующие требовали именно смягчения эпидемических мер. Вечером во вторник протесты в Гуанчжоу переросли в ожесточённые стычки с полицией.
Во многих городах и университетских кампусах Китая протесты продолжаются. Они начались после того, как 24 ноября в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнём квартиры.
Изначальным требованием протестующих было прекратить политику "нулевой терпимости" к коронавирусной инфекции, которая подразумевает жёсткие локдауны везде, где есть заболевшие. Позже демонстранты стали требовать также отставки главы Китая Си Цзиньпина, критиковать правящую Коммунистическую партию Китая и призывать к демократическим реформам.
Это самая крупная акция гражданского неповиновения за те 10 лет, что Си Цзиньпин возглавляет КПК. Полиция подавляет протесты, в том числе с применением спецсредств, и разыскивает активистов.
- Во вторник, по сообщению китайского Минздрава, в Гуанчжоу было зарегистрировано около 7 тыс. случаев заболевания Covid-19. Население города - около 19 млн человек.
- Хотя большинство стран мира к 2022 году почти полностью отказались от коронавирусных ограничений, Китай продолжает политику нулевой терпимости к заболеванию. В городах, где есть заболевшие, на локдаун закрываются целые районы. Их жителям нельзя покидать свои жилища без разрешения, в них закрыты рестораны и кафе, кинотеатры и прочие общественные места, а также большинство магазинов.
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