Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Гуанчжоу после протестов ослабили коронавирусные ограничения

Протесты против локдаунов в Шанхае, 27 ноября 2022

В китайском городе Гуанчжоу власти ослабили коронавирусные ограничения: отменили в нескольких районах города ранее действовавшие локдауны и прекратили массовое тестирование на Covid-19. Это произошло после массовых протестов и столкновений с полицией. Протестующие требовали именно смягчения эпидемических мер. Вечером во вторник протесты в Гуанчжоу переросли в ожесточённые стычки с полицией.

Во многих городах и университетских кампусах Китая протесты продолжаются. Они начались после того, как 24 ноября в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнём квартиры.

Изначальным требованием протестующих было прекратить политику "нулевой терпимости" к коронавирусной инфекции, которая подразумевает жёсткие локдауны везде, где есть заболевшие. Позже демонстранты стали требовать также отставки главы Китая Си Цзиньпина, критиковать правящую Коммунистическую партию Китая и призывать к демократическим реформам.

Это самая крупная акция гражданского неповиновения за те 10 лет, что Си Цзиньпин возглавляет КПК. Полиция подавляет протесты, в том числе с применением спецсредств, и разыскивает активистов.

  • Во вторник, по сообщению китайского Минздрава, в Гуанчжоу было зарегистрировано около 7 тыс. случаев заболевания Covid-19. Население города - около 19 млн человек.
  • Хотя большинство стран мира к 2022 году почти полностью отказались от коронавирусных ограничений, Китай продолжает политику нулевой терпимости к заболеванию. В городах, где есть заболевшие, на локдаун закрываются целые районы. Их жителям нельзя покидать свои жилища без разрешения, в них закрыты рестораны и кафе, кинотеатры и прочие общественные места, а также большинство магазинов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG