В Гуанчжоу после протестов ослабили коронавирусные ограничения

В китайском городе Гуанчжоу власти ослабили коронавирусные ограничения: отменили в нескольких районах города ранее действовавшие локдауны и прекратили массовое тестирование на Covid-19. Это произошло после массовых протестов и столкновений с полицией. Протестующие требовали именно смягчения эпидемических мер. Вечером во вторник протесты в Гуанчжоу переросли в ожесточённые стычки с полицией.

Во многих городах и университетских кампусах Китая протесты продолжаются. Они начались после того, как 24 ноября в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнём квартиры.

Изначальным требованием протестующих было прекратить политику "нулевой терпимости" к коронавирусной инфекции, которая подразумевает жёсткие локдауны везде, где есть заболевшие. Позже демонстранты стали требовать также отставки главы Китая Си Цзиньпина, критиковать правящую Коммунистическую партию Китая и призывать к демократическим реформам.

Это самая крупная акция гражданского неповиновения за те 10 лет, что Си Цзиньпин возглавляет КПК. Полиция подавляет протесты, в том числе с применением спецсредств, и разыскивает активистов.