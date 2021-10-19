В Gulagu.net назвали фамилию передавшего видео пыток

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин назвал фамилию информатора, который ранее передал правозащитникам архив ФСИН с записями пыток над заключенными. Это - Сергей Савельев. Сейчас он находится во Франции в ожидании политического убежища.

Как передают корреспонденты Би-би-си, в понедельник вечером Савельева выпустили из депортационного центра в Париже, и теперь он может официально обратиться к властям страны с просьбой о предоставлении убежища.

По словам Владимира Осечкина, до прилета Савельева во Францию он не мог назвать его фамилию, опасаясь преследований российских спецслужб. . Осечкин добавил, что Савельев вывез за границу более двух терабайт данных ФСИН, доступ к файлам уже получили "международные журналисты-расследователи".

Ранее Осечкин писал в своем телеграм-канале, что человек, передавший записи - "молодой белорус, прошедший сам через пытки", "пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты пять лет" в областной туберкулезной больнице в Саратове - той самой, видео из которой стали основанием для возбуждения уголовных дел.

Правозащитник рассказал, что Савельева задержали в 2013 году в Краснодаре. Он получил в посылке музыкальные колонки, в которых было около 6 килограммов синтетических наркотиков. По словам Осечкина, Савельев не открывал посылку. После задержания подозреваемого в течение двух месяцев держали в СИЗО Краснодара, где избивали, требуя признаться в торговле наркотиками. Сергей Савельев отбывал срок в тюремной больнице, где работал в качестве программиста, поэтому смог получить доступ к записям служебных видеорегистраторов. Получив архив ФСИН, после освобождения он выехал за границу.

По словам Владимира Осечкина, ряд осуждённых дают признательные показания о том, как пытали других заключенных в российских учреждениях ФСИН. Также речь идёт об убийствах осуждённых, которые скрывали под видом суицидов или несчастных случаев.

В октябре Сергей Савельев передал Владимиру Осечкину первые части архива ФСИН, где зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключенных. Несколько видео опубликовали СМИ. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать заключенных и добиваться нужных показаний. В частности, речь шла об учреждениях ФСИН в Саратовской, Иркутской и Белгородской областях.

Часть архива правозащитники направили в Европейский комитет по предотвращению пыток. Кроме того, Осечкин планирует передать свидетельства издевательств над российскими заключенными в Комитет против пыток ООН.

После публикации архива Следственный комитет по Саратовской области возбудил несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.