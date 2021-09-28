В Хабаровске депутаты от ЛДПР подрались из-за итогов выборов

В Хабаровске после выборов подрались два депутата городской думы от ЛДПР Евгений Плетнев и Павел Шестопалов. Информацию, опубликованную в социальных сетях, позже подтвердили РИА Новости со ссылкой на анонимные источники. В региональном отделении партии прокомментировать редакции Сибирь.Реалии информацию отказались.

Инцидент произошел ночью с 19 на 20 сентября. Местные СМИ сообщают, что один из депутатов был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал ссору во время которой нанес другому депутату тяжёлую травму головы. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему была проведена операция по трепанации черепа. По одной из версий, причиной драки стали итоги прошедших выборов.

Председатель гордумы Владимир Матвеев заявил, что Евгений Плетнев действительно находится в больнице, но в инфекционном отделении. "У него подтвержденный коронавирус. А Павла Шестопалова неделю назад прямо перед нашим заседанием госпитализировали на машине скорой помощи. Сегодня на думские заседания он не прибыл", - заявил Матвеев редакции dvhab.ru.

Центральная избирательная комиссия России официально признала состоявшимися выборы в Госдуму, которые прошли 17–19 сентября, и утвердила их результаты. Согласно официальным итогам выборов, "Единая Россия" получит в Госдуме 324 места. В парламент также прошли КПРФ – 57 мандатов, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ​ЛДПР – 21, а также партия "Новые люди" - 13 мандатов. В Думе также будет по одному представителю партий "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и пять самовыдвиженцев, поддержанных властью.