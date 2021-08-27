В Хабаровске первоклассники получат учебники с портретом губернатора

В школы Хабаровска поступили учебники с фотографией и обращением временно исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева на первой странице. Об этом сообщает DBHAB.

По информации издания, хрестоматия по дальневосточной литературе "Лукошко" предназначена для изучения в начальной школе. Всего напечатано 17,5 тысяч экземпляров. По словам педагогов, их получат первоклассники. "Учебники нужно будет раздать детям в начале сентября, так что очевидно, что это самая настоящая предвыборная агитация. Предыдущие главы региона на моей памяти себе такого не позволяли", - рассказала руководитель одной из хабаровских школ.

По словам депутата городской думы и бывшего директора типографии Михаила Сидорова, школьникам впервые раздают учебники с фотографией губернатора. "Конечно, это предвыборная агитация", - считает он и добавляет, что при бывшем губернаторе Сергее Фургале "точно такого не было".

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края летом 2020 после ареста бывшего главы региона Сергей Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

В июне 2021 Михаил Дегтярев решил участвовать в досрочных выборах губернатора, которые пройдут 19 сентября. О своем решении чиновник объявил после встречи с президентом Владимиром Путиным, пожелавшим Дегтяреву удачи. Кроме действующего главы региона, в выборах примут участие еще семь кандидатов.