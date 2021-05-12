"Медуза": Кремль рассчитывает на избрание Дегтярева губернатором

Администрация президента рассчитывает, что Михаил Дегтярев пойдет на выборы губернатора Хабаровского края и одержит победу. Об этом пишет "Медуза" (признана СМИ-иноагентом, издание оспаривает этот статус) со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Губернатор Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года по подозрению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности и арестован судом в Москве. Он не признаёт вину, его сторонники считают его преследование политическим. С июля в регионе проходят акции протеста. Самые крупные из них собирали десятки тысяч участников. С 20 июля пост временно исполняющего обязанности губернатора занимает Михаил Дегтярев, бывший депутат Госдумы от ЛДПР.

Собеседник издания в полпредстве считает Дегтярева "не самым удачным для Кремля кандидатом". По его словам, в администрации президента, и в полпредстве предлагали подыскать новую кандидатуру — без такого антирейтинга, как у Дегтярева. Несколько человек, в том числе в депутатском корпусе края и руководстве ЛДПР, назвали «Медузе» одинаковые цифры: по данным соцопросов, рейтинг поддержки Михаила Дегтярева сейчас составляет 31%, а не поддерживает его 56% жителей края. "С такими цифрами работать можно, но не нужно бы. Избирать Дегтярева надо — президент его поддержал, а он не ошибается", — отмечает собеседник в полпредстве.

"Михаила Дегтярева нужно избрать, чтобы унизить подавший голос регион — чтобы другим неповадно было", — говорит источник, близкий к руководству федерального аппарата "Единой России". Источник, близкий к администрации президента, и собеседник в полпредстве президента в ДФО утверждают, что Дегтярев пойдет на выборы губернатора и выиграет их. "Он избираем, тут вопросов нет — изберем", — подчеркивает источник, близкий к АП.

В распоряжении "Медузы" есть пиар-рекомендации Дегтяреву, разработанные аппаратом его заместителя по внутренней политике Андрея Базилевского. Политтехнологи, например, советуют врио "изменить повелительный стиль общения и манеру поведения, поскольку такое поведение воспринимается людьми как высокомерие, надменность и неискренность".

Дегтяреву рекомендуют в выступлениях не делать упор на фигуры президента и полпреда в Дальневосточном округе, а акцентировать внимание "на желании работать в крае и помогать его жителям". Наконец, врио должен был "дистанцироваться от должности и показать личную и семейную жизнь, хобби".

10 октября после акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала власти впервые применили силу для разгона участников. В центре города полиция задержала 25 человек. ОМОН применил силу против митингующих после того, как они начали устанавливать палатки на площади у администрации. Несколько человек были избиты и попали в больницу с различными травмами. Против нескольких жителей края заведены уголовные дела о повторном участии в несогласованных акциях, часть протестующих арестована на сроки от 3 до 20 суток, часть – оштрафована.