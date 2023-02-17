Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Хабаровске преподавателя вуза уволили из-за слов о Путине

Виталий Блажевич

Руководство Дальневосточного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС предложило уволиться кандидату социологических наук Виталию Блажевичу.

Причиной послужил его комментарий Радио Свобода, в котором он рассказал, что поддержавшие бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала жители отказали в доверии президенту Владимиру Путину. Блажевич был вынужден написать заявление об уходе по собственному желанию. Об этом он рассказал он Сибирь.Реалии.

Комментарий Блажевича касался судьбы Фургала, в связи с чем он коснулся темы отношения жителей Хабаровского края к Путину.

"Хабаровчане четко, совершенно ясно, тоже, кстати, под репрессиями, но, тем не менее, заявили, что они отказывают в доверии конкретно Путину. Когда Путин отказал в доверии Фургалу, хабаровчане на одном из самых крупных митингов сказали громко, четко и ясно : мы с этих пор отказываем в доверии Путину. Это самый настоящий закон, который приняли люди", – сказал тогда Блажевич.

Преподавателя вызвали на разговор с заместителем директора по организационным вопросам и цифровизации Олегом Куликовым. Претензии у него вызвали именно слова о Путине. Одним из доводов было то, что РАНХиГС создана при президенте России. (Указ о создании вуза подписал в 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев ).

Блажевичу сообщили, что информация о его комментарии Радио Свобода поступила из "Центра управления регионом" который занимается "сбором, анализом и отработкой жалоб и сообщений от населения".

По словам Блажевича, ему угрожали тем, что если это заявление попадет в полицию, то может быть заведено административное дело. Кроме полиции, Блажевичу пригрозили увольнением по трудовому законодательству за аморальное поведение. "Мы преподаватели, мы не имеем право плохо говорить про президента, " - заявил заместитель директора вуза.

"По их логике получается, что иметь свое мнение – это аморально", – отметил Блажевич, добавив, что в рабочее время не вел разговоров о политике ни с коллегами, ни со студентами и претензий к нему по учебной части не было. Значит, эта кляуза не из вуза, считает преподаватель.

  • 16 февраля городской суд Нижневартовска отказался восстановить на работе художника Артема Мунтяна, уволенного из художественной школы после задержания сотрудниками ФСБ.
  • 4 апреля 2022 года администрация Омского клинического кардиологического диспансера расторгла рабочий контракт с Ольгой Беловой по пункту о разглашении охраняемой законом тайны. Это произошло после ее антивоенных публикаций.
  • После ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала летом 2020 года в поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста. 10 февраля Московский областной суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строго режима, обвинив в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG