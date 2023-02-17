В Хабаровске преподавателя вуза уволили из-за слов о Путине

Руководство Дальневосточного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС предложило уволиться кандидату социологических наук Виталию Блажевичу.

Причиной послужил его комментарий Радио Свобода, в котором он рассказал, что поддержавшие бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала жители отказали в доверии президенту Владимиру Путину. Блажевич был вынужден написать заявление об уходе по собственному желанию. Об этом он рассказал он Сибирь.Реалии.

Комментарий Блажевича касался судьбы Фургала, в связи с чем он коснулся темы отношения жителей Хабаровского края к Путину.

"Хабаровчане четко, совершенно ясно, тоже, кстати, под репрессиями, но, тем не менее, заявили, что они отказывают в доверии конкретно Путину. Когда Путин отказал в доверии Фургалу, хабаровчане на одном из самых крупных митингов сказали громко, четко и ясно : мы с этих пор отказываем в доверии Путину. Это самый настоящий закон, который приняли люди", – сказал тогда Блажевич.

Преподавателя вызвали на разговор с заместителем директора по организационным вопросам и цифровизации Олегом Куликовым. Претензии у него вызвали именно слова о Путине. Одним из доводов было то, что РАНХиГС создана при президенте России. (Указ о создании вуза подписал в 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев ).

Блажевичу сообщили, что информация о его комментарии Радио Свобода поступила из "Центра управления регионом" который занимается "сбором, анализом и отработкой жалоб и сообщений от населения".

По словам Блажевича, ему угрожали тем, что если это заявление попадет в полицию, то может быть заведено административное дело. Кроме полиции, Блажевичу пригрозили увольнением по трудовому законодательству за аморальное поведение. "Мы преподаватели, мы не имеем право плохо говорить про президента, " - заявил заместитель директора вуза.

"По их логике получается, что иметь свое мнение – это аморально", – отметил Блажевич, добавив, что в рабочее время не вел разговоров о политике ни с коллегами, ни со студентами и претензий к нему по учебной части не было. Значит, эта кляуза не из вуза, считает преподаватель.