В Хабаровске прокурор запросил 2 года колонии для соратника Навального

В Хабаровске во время судебных прений прокурор запросил бывшему главе местного штаба Навального ( признаны в России экстремистскими) Алексею Ворсину 2 года колонии.Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии адвокат Виталий Тыхта. Ворсина судят по уголовной "дадинской" статье - о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

По мнению следователей, за полгода на Ворсина дважды составили протоколы по административной статье о нарушении правил публичных мероприятий, а в январе он опубликовал видео "с призывом принять участие в несогласованном митинге".

10 сентября в ходе заседания Ворсин рассказал, что при обыске в марте 2021 года к нему вломились бойцы ОМОНа и начали бить с требованием сообщить пин-код от телефона. Пока шел обыск, Ворсин четыре часа был в наручниках и одних штанах, полицейские не разрешали надеть футболку или носки, но открыли окна и двери, хотя на улице было холодно. Ему также не давали возможности сесть, облокотиться на стол или стену, при этом били берцами по ногам. Ворсин подал жалобу в СК по поводу избиения, но на неё пока не ответили.

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