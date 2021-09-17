В Хабаровске прокурор запросил 2 года колонии для соратника Навального

В Хабаровске во время судебных прений прокурор запросил бывшему главе местного штаба Навального ( признаны в России экстремистскими) Алексею Ворсину 2 года колонии.Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии адвокат Виталий Тыхта. Ворсина судят по уголовной "дадинской" статье - о неоднократном нарушении правил проведения митингов.
По мнению следователей, за полгода на Ворсина дважды составили протоколы по административной статье о нарушении правил публичных мероприятий, а в январе он опубликовал видео "с призывом принять участие в несогласованном митинге".
10 сентября в ходе заседания Ворсин рассказал, что при обыске в марте 2021 года к нему вломились бойцы ОМОНа и начали бить с требованием сообщить пин-код от телефона. Пока шел обыск, Ворсин четыре часа был в наручниках и одних штанах, полицейские не разрешали надеть футболку или носки, но открыли окна и двери, хотя на улице было холодно. Ему также не давали возможности сесть, облокотиться на стол или стену, при этом били берцами по ногам. Ворсин подал жалобу в СК по поводу избиения, но на неё пока не ответили.
- 19 марта к Алексею Ворсину, а также хабаровскому координатору Либертарианской партии Артему Мозгову и кандидату в городскую думу Хабаровска Андрею Пастухову пришли с обысками. Центральный районный суд Хабаровска отправил Алексея Ворсина под домашний арест до 16 мая. Позже меру пресечения продлили. В июле по делу Ворсина начался суд.
- Поводом для возбуждения уголовного дела по "дадинской" статье стал твит Ворсина с призывом выйти на несогласованную акцию 23 января в центре Хабаровска. Ранее активиста неоднократно задерживали, подвергали штрафам и отправляли под арест за участие в акциях протеста.
- Правозащитный центр "Мемориал" (признан Минюстом России организацией, выполняющей функции иностранного агента) признал Ворсина политическим заключённым. Правозащитники требуют закрыть уголовное дело, как политически мотивированное, а самого активиста – отпустить из-под домашнего ареста.
- 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России.
- Ворсин, будучи под домашним арестом, вел переговоры с партией "Яблоко" о выдвижении на выборы в Госдуму в качестве партийного кандидата, но 4 июля "Яблоко" отказалось выдвигать Ворсина и других оппозиционеров
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