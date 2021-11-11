В Хабаровске задержаны 6 человек за фальшивые COVID-сертификаты

Полицейские задержали шестерых жителей Хабаровска. Их подозревают в покупке поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Следователи возбудили уголовные дела о взятках.

В полиции установили, что жители не делали прививки, а передавали деньги за фальшивые документы о вакцинации. При этом предназначенная для прививки вакцина уничтожалась.

Пресс-служба регионального Следственного комитета добавила, что поддельные сертификаты были выданы летом 2021 года. Взятки передавались через посредника – должностное лицо из числа медперсонала одной из городских поликлиник. Размер взятки не превышал 10 тысяч рублей. Данные о выдаче сертификата и прохождении вакцинации вносились в Единую государственную систему здравоохранения.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о фальсификации сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции возбуждены в Красноярске, Новосибирске, Улан-Удэ и Приморье.

По статистике МВД, только за последние полгода в России возбуждено более 500 уголовных дел по факту подделки ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации, QR-кодов, медотводов от вакцинации. Все эти документы признаны официальными, а значит, их незаконный оборот запрещен. Уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто покупает, и для тех, кто производит и продает. Наказание – до двух лишения свободы. Если подделку осуществляет не рядовой мошенник, а врач государственной поликлиники, он может быть привлечен к ответственности по статье о получении взятки.

За последние сутки в России (включая аннексированный Крым) выявили 40 759 случаев заражения COVID-19. Это почти на три тысячи больше, чем накануне. Умерли, по данным оперативного штаба на утро 11 ноября, ещё 1237 заболевших. Выписались за последние сутки 33 156 пациентов. В Москве суточный прирост заболевших составил 6240, почти на 59 процентов больше, чем вчера.