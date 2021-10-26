В Приморье уволили главврача из-за подделки прививочных сертификатов

В Приморском крае уволили главного врача Шкотовской центральной районной больницы Михаила Молдованова. Проверка в медучреждении выявила подделку за деньги сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По результатам проверки, которую проводили сотрудники правоохранительных органов и министерства здравоохранения, возбуждено уголовное дело.

По данным на 26 октября, в Приморье привито 25 процентов населения региона.

В течение последнего месяца число заражений COVID-19 в России выросло на 70 процентов, при этом практически каждый день фиксируется суточный максимум как новых случаев заболевания, так и умерших. Власти объясняют такую статистику недостаточной вакцинацией. На сегодняшний день полную вакцинацию двумя дозами препарата прошли лишь 34 процента россиян.

Почти во всех российских регионах власти ввели обязательную вакцинацию 80 процентов работников сферы услуг и QR-коды для посещения публичных мероприятий. Президент России также поручил губернаторам и руководителям предприятий обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сертификаты о вакцинации 80 процентов людей, которые тяжело переболели COVID-19 и заявили, что привились "Спутником V", были поддельными. По его словам, проверить, был ли человек действительно привит, можно с помощью анализа на наличие маркеров препарата.

Министерство здравоохранения России утвердило новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Он вступает в силу 8 ноября. Сертификат вместе с QR-кодом будет формироваться в электронном виде на портале госуслуг. Также его можно будет получить в бумажном виде в МФЦ.