В Хакасии ФСБ задержала 18-летнего подростка по делу об экстремизме

В Хакасии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщают "Пульс Хакасии" и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФСБ утверждает, что подросток вёл несколько телеграм-каналов, в которых с декабря 2022 по январь 2023 года выкладывал посты "направленные на пропаганду и оправдание деятельности" украинского полка "Азов". В России это подразделение признано террористическим и запрещено.

По данным спецслужбы, задержанный также является сторонником "украинской националистической организации" "Этническое национальное объединение", штаб которой, как утверждается, находится в Киеве. Деятельность этой организации запрещена в России.

Имя задержанного и место задержания не называется. Видео задержания или допроса, а также других доказательств ФСБ не предоставляет.

"Этническое национальное объединение" - политическая организация правого толка, действовавшая с 2018 по 2022 годы. С ней связывают акции в России, а также в Украине: акция в честь адмирала Колчака в Иркутске в 2018 году, стрельба возле здания ФСБ в Москве в 2019 году, подготовка теракта в Барнауле, поджог мечети в Одессе в 2020 году. В тг-канале движения говорится о прекращении его деятельности 20 апреля 2022 года.

В последние месяцы ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, которые, по утверждению спецслужбы, собирались воевать на стороне Украины, совершали диверсии по заданию украинских спецслужб или поддерживали организации, признанные в России запрещёнными. Были заведены десятки уголовных дел. По некоторым из них уже вынесены приговоры.

Также российские власти стали расценивать поджоги военкоматов и административных зданий не как порчу имущества, а как теракты. Их число также возросло с началом мобилизации в сентябре 2022 года.

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