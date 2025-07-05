В Харьковской области один погибший и 17 раненых в результате обстрела

В Харьковской области в результате атаки российских дронов погибла 52-летняя жительница Купянска. В других районах области пострадали 17 человек, в том числе 11 - в городе Чугуев.

Всего под обстрелами в ночь на 5 июля в регионе оказались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы. Российская армия применила не только беспилотники, но также авиабомбы и артиллерию. Пострадала гражданская инфраструктура, сообщает областная полиция.

Украинский Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования заявил, что в одном из российских ударных дронов типа "Шахед"/"Герань", которым Россия атаковала Харьков 4 июля, нашли осколочные боевые элементы, взрывающиеся с задержкой. Это затрудняет работу по ликвидации последствий удара и представляет опасность для мирных жителей, которые могут найти неразорвавшиеся суббоеприпасы боевой части такого дрона.

Главком ВСУ Александр Сырский в субботу посетил Харьковскую область, заявив, что в этом регионе есть "угроза новых наступательных действий противника". По словам Сырского, на Южнослобожанском направлении украинские военные в течение прошлой недели отбили в общей сложности более 60 штурмов; около десятка боев продолжаются ежедневно.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в субботу, что число погибших в результате массированной атаки украинской столицы 4 июля возросло до двух. "В больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии", - написал Кличко. Российские военные в ночь на пятницу атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате 1 человек погиб, еще 26 - получили ранения.

Российские военные и власти на протяжении всей полномасштабной войны отрицают обвинения в намеренных ударах по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине.



