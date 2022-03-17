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В Харьковской области при обстреле погибли более 20 человек

Мерефа

21 человек погиб, 25 ранены в ходе ракетного обстрела российскими войсками города Мерефа в Харьковской области - утверждает Харьковская областная прокуратура.

Артиллерийская атака произошла 17 марта в 3.30 утра по местному времени, разрушены общеобразовательная школа и городской Дом культуры.

Служба безопасности Украины по Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством гражданского населения. Российские военные, которые утверждают, что не стреляют по гражданским объектам, удар не комментировали.

По-прежнему точно не известно, есть лижертвы среди мирных жителей Мариуполя, которые находились в бомбоубежище под зданием оперного театра. Оно накануне было разрушено - как утверждают местные власти, в результате российского авиаудара. В Москве утверждают, что российские военные вчера не бомбили Мариуполь.

Утверждается, что в бомбоубежище могли находиться около 1000 человек. Звучали опасения, что многие из них погибли, однако утром представители украинских властей заявили, что бомбоубежище выдержало удар, и людей живыми начали извлекать из-под завалов. Однако нет данных о том, что спасательная операция завершена, в городе продолжаются бои.

Всего с момента начала российского вторжения, по данным ООН, в Украине погибли более 500 мирных жителей, речь идёт об официально подтверждённых случаях - в реальности число жертв может быть намного большим.

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