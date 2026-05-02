В Херсоне дрон атаковал маршрутку. Есть погибшие и раненые

Утром в субботу российский беспилотник атаковал маршрутку в Херсоне, сообщает глава городской администрации Ярослав Шанько.

Погибли два человека: работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и женщина, личность которой устанавливают. Еще семь пассажиров пострадали. Как сообщает Шанько, четыре из них – работники коммунальных служб.

Ночью атаке беспилотников подвергся Харьков – дрон попал в многоэтажный дом в Шевченковском районе. По данным главы областной администрации Олега Синегубова, пострадал 23-летний мужчина. "Также острую реакцию на стресс испытали 25-летний мужчина и 77-летняя женщина", – добавил он.

Кроме того, как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, беспилотники атаковали поселок Васищево Харьковской области. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

"Горели два частных дома и гараж. Взрывами также повреждены соседние дома и хозяйственные постройки", – говорится в сообщении.

В Одесской области в результате атаки повреждена портовая инфраструктура. Пострадавших нет.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 163 беспилотника, из них 142 были нейтрализованы.