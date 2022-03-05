В Херсоне проходит митинг против российского вторжения в Украину

На центральной площади Херсона проходит митинг против российского вторжения в Украину. Об этом сообщает в фейсбуке народный депутат Украины Александр Куницкий.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опубликовал видео митинга, на нем жители города с флагами Украины кричат российским военным "Позор!".

В социальных сетях появилось видео, на котором один из протестующих едет на российском БТР, подняв флаг Украины.