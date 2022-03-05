В Херсоне проходит митинг против российского вторжения в Украину

На центральной площади Херсона проходит митинг против российского вторжения в Украину. Об этом сообщает в фейсбуке народный депутат Украины Александр Куницкий.
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опубликовал видео митинга, на нем жители города с флагами Украины кричат российским военным "Позор!".
В социальных сетях появилось видео, на котором один из протестующих едет на российском БТР, подняв флаг Украины.
- 2 марта Министерство обороны России заявило о захвате Херсона. 300-тысячный областной центр на юге Украины стал самым крупным городом с начала войны, о занятии которого заявили в Москве.
- 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что российское военные "полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации".
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