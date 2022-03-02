Российское министерство обороны заявило о захвате Херсона

Российское министерство обороны заявило о захвате войсками Херсона. 300-тысячный областной центр на юге Украины стал самым крупным городом с начала войны, о занятии которого заявили в Москве. Украинская сторона потерю города не подтверждала, мэр города написал в фейсбуке "мы всё ещё Украина".

Бои в Херсонской области Украины начались ещё 24 февраля, на следующий день российским военным удалось занять стратегически важный Антонов мост, соединяющий город с левобережной частью страны. 1 марта мэр города Игорь Колыхаев заявил, что административный центр заблокирован, однако находится под контролем украинских властей.

Вечером 1 марта в интервью Украинской службе Радио Свобода Колыхаев рассказал о многочисленных разрушениях в городе и жертвах среди военных и мирных жителей. "Делаем всё, насколько это возможно, чтобы город существовал", — отметил он. Утром 2 марта он попросил в фейсбуке от жителей не выходить на улицу и не провоцировать стрельбу.

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