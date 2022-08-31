В Херсоне российские солдаты и служащие ФСБ устроили перестрелку

Российские военнослужайщие и сотрудники ФСБ в июне устроили перестрелку из автоматов в кафе в контролируемом российскими войсками Херсоне. Это следует из протокола Следственного комитета России, опубликованного изданием The Insider.

В результате перестрелки, как утверждается, трое погибли на месте, двое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один сотрудник ФСБ, чья личность не была установлена, скрылся с места происшествия.

Перестрелка произошла в июне, однако известно о ней стало только сейчас. Как утверждается, два военнослужащих и четыре сотрудника ФСБ распивали спиртное в херсонском кафе на набережной Днепра. Между ними возникла ссора. Военный достал пистолет и сделал несколько выстрелов в пол. Сотрудник ФСБ попытался отнять у него оружие, после чего обе стороны открыли огонь, в том числе из автоматов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Неустановленного сотрудника ФСБ, скрывшегося с места происшествия, разыскивают.

Российские войска взяли под контроль большую часть Херсонской и Запорожской областей на юге Украины в первые недели после начала войны. С марта линия фронта там практически не менялась.

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