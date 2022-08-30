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В Херсоне слышны стрельба и взрывы, сообщают украинские СМИ

С утра вторника в оккупированном российской армией Херсоне слышны взрывы, сообщает украинский общественный вещатель "Суспильне".

Украинское агентство "УНИАН" со ссылкой на местные паблики передало, что утром во вторник в Херсоне были слышны взрывы и автоматные очереди. Агентство опубликовало снятое жителями видео со звуками перестрелки.

"УНИАН" также приводит сведения от корерспондента ТСН Елены Ваниной. По её данным, накануне украинские военные попали в Херсоне в пункт базирования техники российской армии, а позднее - в воинскую часть россиян.

Российское агентство ТАСС утром во вторник сообщило, что в Херсоне произошёл бой с украинской разведывательно-диверсионной группой, которая, по утверждению российских военных, была уничтожена.

Офис президента Украины сообщил во вторник утром об интенсивных боях почти на всей территории Херсонской области, а также о мощных взрывах, которые продолжались весь день и всю ночь. Об этом написало, в частности, агентство AFP со ссылкой на брифинг президентского офиса.

29 августа украинские военные официально заявили о начале контрнаступления в Херсонской области. Представители оперативной группировки войск "Каховка" утверждали, что в ходе боёв удалось прорвать первую линию обороны российских войск на одном из участков фронта. При этом в ВСУ призвали не спешить с сообщениями о ходе боевых действий.

Минобороны России в вечерней сводке за 29 августа заявило, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях по трём направлениям, понесли большие потери, а наступление "с треском провалилось".

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что если российские военные хотят выжить, то им "пора убегать". "Украина возвращает свое. И будет возвращать Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым, обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей", - подчеркнул Зеленский. Он также сказал, что если кто-то хочет знать о конкретных планах Киева, то никакой конкретики ни от одного "действительно ответственного лица" не будет. "Потому что это война", - добавил украинский президент.

Советник украинского президентского офиса Алексей Арестович ранее заявил, что ВСУ прервали или практически прервали снабжение россиян через мосты, а также уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Арестович добавил, что 29 августа было уничтожено минимум две переправы.

  • Их других последних событий в Украине утром во вторник стало известно о новом российском обстреле Харькова. По словам главы администрации области Олега Синегубова, при обстреле центральных районов города погибли не менее четырёх человек, еще четверо были ранены. Есть разрушения.
  • Как отмечает Украинская служба Радио Свобода, российские войска регулярно обстреливают Киевский, Салтовский, Шевченковский районы Харькова.
  • Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам на украинской территории.

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