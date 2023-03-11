В Херсоне трое мирных жителей погибли при обстреле

В результате обстрела Херсона со стороны российской армии утром 11 марта погибли три человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

Фото и видео последствий удара опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Местные жители попали под обстрел около супермаркета на Николаевском шоссе. Также загорелся автомобиль после попадания снаряда. Ранены, по последним данным, три человека.

Корреспондент Радио Свобода снял видео на месте удара.

Как сообщает Херсонская областная администрация Украины, за последние сутки российские войска обстреляли населенные пункты области, находящиеся под контролем Украины, 71 раз. По данным Херсонского городского совета, сам областной центр и прилегающие к нему районы за прошедшие сутки были обстреляны 13 раз, в результате погиб один местный житель.