В Херсоне трое мирных жителей погибли при обстреле

В результате обстрела Херсона со стороны российской армии утром 11 марта погибли три человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.
Фото и видео последствий удара опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Местные жители попали под обстрел около супермаркета на Николаевском шоссе. Также загорелся автомобиль после попадания снаряда. Ранены, по последним данным, три человека.
Корреспондент Радио Свобода снял видео на месте удара.
Как сообщает Херсонская областная администрация Украины, за последние сутки российские войска обстреляли населенные пункты области, находящиеся под контролем Украины, 71 раз. По данным Херсонского городского совета, сам областной центр и прилегающие к нему районы за прошедшие сутки были обстреляны 13 раз, в результате погиб один местный житель.
- После возвращения Херсона под контроль Украины в ноябре прошлого года российские войска нередко обстреливали областной центр, сообщалось об убитых и раненых мирных жителях.
- В Запорожье, как сообщается, российские войска в субботу нанесли удар по объекту жизнеобеспечения, произошёл пожар. О жертвах не сообщается.
- Из Харькова в субботу поступают сообщения о восстановлении электроснабжения, которого у большинства пользователей не было около двух суток после российской ракетной атаки в ночь на 9 мая. В Киеве в субботу отменили ограничения на поставки электроэнергии.
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