В Херсоне в результате обстрела дома погибла местная жительница

В Херсоне в результате российского ракетного удара погибла местная жительница, 12 человек пострадали. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. По его данным, за ночь город подвергся ударам трижды.

После первого обстрела в девятиэтажном доме возник пожар, в ходе тушения которого пострадали двое спасателей.

Во время второго обстрела из-за попадания артиллерийского снаряда в дом погибла 59-летняя женщина, 60-летний мужчина получил контузию. В ходе третьего обстрела была ранена 93-летняя женщина. Её госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

МВД Украины уточняет, что при ночных обстрелах Херсона пожары возникли в частном и многоквартирном домах. Погибшую нашли под завалами частного дома.

3 августа российские военные обстреляли Херсон из артиллерии. Под обстрел попал Свято-Екатерининский собор в центре города. По меньшей мере три человека получили ранения. Они находились в троллейбусе, который проезжал мимо.

Херсон, расположенный недалеко от линии фронта, регулярно подвергается обстрелам российской армии. За последнюю неделю сообщалось по меньшей мере о пяти погибших и более 20 раненых. Российские военные не комментируют обстрелы.

При обстреле Харькова и области погиб один человек, не менее четырёх получили ранения. По словам главы харьковской администрации Олега Синегубова, в селе Подолы Купянского района управляемой авиабомбой убило местную жительницу, ещё один человек тяжело ранен.

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ. Утверждается, что огонь вёлся из артиллерийских орудий, миномётов и танков Т-72. О пострадавших не сообщается.

Власти Калужской области сегодня заявили, что над регионом сбит украинский беспилотник. Никто не пострадал. 3 августа губернатор области Владислав Шапша заявлял, что на юго-западе Калужской области системы ПВО уничтожили семь беспилотников. Калужская область граничит с территорией Москвы и Подмосковья. С конца июля беспилотники дважды атаковали Москву.