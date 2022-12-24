В Херсоне в результате обстрела погибли десять человек

В Херсоне в результате обстрела со стороны российских войск в субботу погибли десять человек. Об этом сообщил глава херсонской областной администрации Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона.

По его словам, 55 человек получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии. Министерство внутренних дел Украины сообщило, что сгорели 66 легковых автомобилей.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в телеграм-канале фотографии последствий обстрела. Утверждается, что обстрелян был центр Херсона. На фотографиях видны повреждённые жилые дома и пожар.

Фото из Херсона опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал обстрел "террором, направленным на запугивание и осуществляемым ради удовольствия".

Утверждается, что удар был нанесён из ракетной системы залпового огня.

Накануне, по данным властей Украины, при обстрелах в Херсонской области погибли пять мирных жителей, 17 человек были ранены. Ещё четыре человека погибли в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Херсон был оставлен российскими войсками в ноябре после оккупации, которая длилась более полугода. Линия фронта в Херсонской области сейчас проходит по Днепру. Российские военные регулярно обстреливают Херсон и другие территории на правом берегу Днепра, в частности, при обстреле недавно пострадало здание областной администрации. Минобороны России в сводках об обстрелах или не упоминает, или утверждает, что целями были военные объекты.