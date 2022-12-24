Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Херсоне в результате обстрела погибли десять человек

В Херсоне в результате обстрела со стороны российских войск в субботу погибли десять человек. Об этом сообщил глава херсонской областной администрации Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона.

По его словам, 55 человек получили ранения, из них 18 находятся в тяжелом состоянии. Министерство внутренних дел Украины сообщило, что сгорели 66 легковых автомобилей.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в телеграм-канале фотографии последствий обстрела. Утверждается, что обстрелян был центр Херсона. На фотографиях видны повреждённые жилые дома и пожар.

Фото из Херсона опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал обстрел "террором, направленным на запугивание и осуществляемым ради удовольствия".

Утверждается, что удар был нанесён из ракетной системы залпового огня.

Накануне, по данным властей Украины, при обстрелах в Херсонской области погибли пять мирных жителей, 17 человек были ранены. Ещё четыре человека погибли в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Херсон был оставлен российскими войсками в ноябре после оккупации, которая длилась более полугода. Линия фронта в Херсонской области сейчас проходит по Днепру. Российские военные регулярно обстреливают Херсон и другие территории на правом берегу Днепра, в частности, при обстреле недавно пострадало здание областной администрации. Минобороны России в сводках об обстрелах или не упоминает, или утверждает, что целями были военные объекты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG