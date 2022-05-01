В Херсонской и части Запорожской областей отключены связь и интернет

На оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей Украины отключена мобильная связь и интернет. Об этом в субботу сообщила Государственная служба специальной связи Украины. По её данным, связь отключили российские власти, которые оборвали оптоволоконные кабели и отключили от электричества оборудование поставщиков услуг.
Сообщения о перебоях со связью начали появляться в пятницу 30 апреля. К 1 мая услуги интернета и мобильной связи исчезли, как говорится в сообщении Госспецсвязи, на значительных территориях. Речь идёт о почти всей территории Херсонской области и городах Бердянск и Мелитополь в Запорожской. В сообщении ведомства говорится, что это "не что иное, как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны… и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России".
Представители российских властей утверждают, что связь отключила украинская сторона. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сказал, что таким образом власти Украины якобы "демонстративно отказались от этих территорий". По его словам, мобильная связь скоро будет восстановлена в российском формате.
- На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги - так называемые знамёна Победы. Начато вещание российского телевидения. Начинает вводиться российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы "освобождёнными". При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. О дальнейшей судьбе оккупированных территорий не было никаких официальных заявлений. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что там могут провести референдумы об отделении от Украины или же присоединить эти территории к России, однако официально Москва пока молчит о своих планах.
- Украинские власти утверждают, что территории будут освобождены, если потребуется, военным путём.
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