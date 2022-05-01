В Херсонской и части Запорожской областей отключены связь и интернет

На оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей Украины отключена мобильная связь и интернет. Об этом в субботу сообщила Государственная служба специальной связи Украины. По её данным, связь отключили российские власти, которые оборвали оптоволоконные кабели и отключили от электричества оборудование поставщиков услуг.

Сообщения о перебоях со связью начали появляться в пятницу 30 апреля. К 1 мая услуги интернета и мобильной связи исчезли, как говорится в сообщении Госспецсвязи, на значительных территориях. Речь идёт о почти всей территории Херсонской области и городах Бердянск и Мелитополь в Запорожской. В сообщении ведомства говорится, что это "не что иное, как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны… и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России".

Представители российских властей утверждают, что связь отключила украинская сторона. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сказал, что таким образом власти Украины якобы "демонстративно отказались от этих территорий". По его словам, мобильная связь скоро будет восстановлена в российском формате.