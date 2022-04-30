Путин распорядился выплатить 10 тысяч рублей ветеранам в Донбассе

Президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и на занимаемых Россией украинских территориях. Единоразовая выплата приурочена к 77-й годовщине Победы.
В указе президента занятые российской армией территории Украины названы "освобождёнными".
В России на фоне войны с Украиной проходит подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. Согласно данным Минобороны, в традиционном военном параде в Москве будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее. Так в составе парадных колонн вместо 191 военной машины, представленной в 2021 году, в 2022 по Москве проедет 129 единиц военной техники.
В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения "Юнармия" и сотрудников МЧС. Это на две тысячи человек меньше, чем в 2021 году.
В этом году на парад не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как "год не юбилейный", сообщил представитель президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны Великобритании заявил, что Путин в День Победы может объявить мобилизацию. Британские СМИ пишут, что российское военное руководство якобы недовольно ходом боевых действий на территории Украины, а для дальнейшего наступления нужны дополнительные силы.
Мобилизация возможна лишь при объявлении войны. До сих пор Кремль называет вооружённое вторжение, начатое 24 февраля по приказу Путина, "специальной военной операцией".
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